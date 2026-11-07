भारत में खाने की बर्बादी से हर साल 13 अरब डॉलर का नुकसान! नई रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली वजह

भारत में हर साल बड़ी मात्रा में फल, सब्जियां और अनाज लोगों तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड-चेन सुविधाओं की कमी है। क्लाइमेट ट्रेंड्स (Climate Trends) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, देश को हर साल करीब 13 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। वहीं, बढ़ती गर्मी, बेमौसम बारिश और खराब मौसम से यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। इसका असर किसानों की कमाई के साथ आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है।

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लोगों तक पहुंचने से पहले बर्बाद हो रही 40% फल-सब्जियां

4 नवंबर को जारी क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट 'From Risk to Resilience: Climate Change, Ecology and the Future of Indian Agriculture' में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सिर्फ 4% ताजा कृषि उत्पादों को ही कोल्ड-चेन की सुविधा मिल पाती है। इसकी वजह से करीब 40% फल और सब्जियां उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले खराब हो जाती हैं। वहीं, 5 से 6% अनाज भी बर्बाद हो जाता है।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिसर्च लीड डॉ. पलक बाल्यान के मुताबिक, यह सिर्फ खेती से जुड़ी समस्या नहीं, बल्कि पूरे सप्लाई सिस्टम की कमजोरी है। बढ़ती गर्मी और अनियमित बारिश फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को और बढ़ा रही हैं।

खाने-पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने का अनुमान

रॉयटर्स के 36 अर्थशास्त्रियों के सर्वे के मुताबिक, अक्टूबर में भारत की खुदरा महंगाई सितंबर के 5.54% से बढ़कर 5.93% पहुंचने का अनुमान है।

वहीं, खाद्य महंगाई 7.74% से बढ़कर 8.20% हो सकती है। कमजोर और असमान मानसून से जरूरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हुई है। साल 2026 की शुरुआत से प्याज की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। मांस, दूध और अंडे भी महंगे हुए हैं।

खराब मौसम से किसानों को कितना नुकसान?

रिपोर्ट के मुताबिक, देश की 2 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित हुई है। यह कुल बोए गए क्षेत्र का 14% से अधिक है। वहीं, फसल उत्पादन वाली 45% जमीन पर बाढ़ का बड़ा खतरा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली की आजादपुर मंडी के एक फल विक्रेता को 2024 की भीषण गर्मी में आम जल्दी खराब होने से एक ही दिन में एक लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ था।

गर्मी का असर डेयरी सेक्टर पर भी पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, हीट स्ट्रेस से सालाना दूध उत्पादन में 18 लाख टन की कमी और करीब 2,661 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।

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नुकसान रोकने के लिए क्या करना होगा?

क्लाइमेट ट्रेंड्स ने कोल्ड-चेन सुविधाएं बढ़ाने, मौसम की समय पर चेतावनी देने, किसानों की बाजार तक पहुंच सुधारने और मौसम के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने की सिफारिश की है।

वहीं, RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.2% कर दिया है। अर्थशास्त्रियों को दिसंबर में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत अंक बढ़ने की उम्मीद है। बढ़ती खाद्य महंगाई के बीच फसलों की बर्बादी रोकना एक बड़ी चुनौती बन गया है।