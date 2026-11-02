GST के नियमों में बदलाव! अब गिरफ्तारी के अधिकार हटाने की तैयारी, ₹1 करोड़ से बढ़कर ₹5 करोड़ होगी लिमिट

भारत में GST के नियमों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी है। सरकार की कोशिश टैक्स सिस्टम को ऐसा बनाने की है, जिससे कारोबारियों को बेवजह कानूनी परेशानियों का सामना न करना पड़े और नियमों का पालन करना भी आसान हो। उद्योग जगत ने इस दिशा में उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। खास बात यह है कि इन बदलावों से छोटे कारोबारियों और नए बिजनेस शुरू करने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि GST काउंसिल ने क्या बदलाव सुझाए हैं और इनका कारोबारियों पर क्या असर पड़ सकता है।

advertisement

GST काउंसिल ने किन नियमों में बदलाव की सिफारिश की?

GST काउंसिल की 57वीं बैठक में टैक्स से जुड़े अपराधों और कार्रवाई के नियमों में कई अहम बदलावों की सिफारिश की गई। इनमें सबसे बड़ा प्रस्ताव सेंट्रल GST एक्ट के सेक्शन 69 को हटाने का है। इस सेक्शन के हटने से GST कानून के तहत गिरफ्तारी का अधिकार खत्म हो जाएगा।

इसके अलावा आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए रकम की लिमिट ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने की सिफारिश की गई है। यानी इस लिमिट को पांच गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है।

काउंसिल ने सेक्शन 132 के तहत आने वाले कुछ अपराधों का दायरा सीमित करने और सजा तय करने में अदालतों को ज्यादा अधिकार देने की भी सिफारिश की है। हालांकि, इन बदलावों को लागू करने के लिए कानून में जरूरी संशोधन होने बाकी हैं।

CII ने क्यों बताया बड़ा फैसला?

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने इन प्रस्तावों का स्वागत किया है। संगठन के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि GST काउंसिल के फैसले एक अहम संस्थागत सुधार हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

उन्होंने केंद्र सरकार की लीडरशिप और राज्य सरकारों के बीच बनी सहमति की सराहना की। उनके मुताबिक, इन बदलावों से कारोबारियों को नियमों को लेकर ज्यादा स्पष्टता मिलेगी और टैक्स से जुड़ी कार्रवाई में उनके अधिकारों का बेहतर ध्यान रखा जा सकेगा।

CII ने इसे भरोसे पर आधारित टैक्स सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

क्या टैक्स धोखाधड़ी पर कार्रवाई कमजोर होगी?

CII के मुताबिक, इन बदलावों का मतलब टैक्स चोरी या धोखाधड़ी करने वालों को छूट देना नहीं है। गंभीर मामलों में सख्त आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान बना रहेगा।

संगठन का कहना है कि छोटी प्रक्रियागत गलतियों, कारोबार से जुड़े असली विवादों और जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के बीच फर्क करना आसान होगा।

चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि भरोसे पर आधारित सिस्टम का मतलब कार्रवाई कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे ज्यादा सटीक, निष्पक्ष और असरदार बनाना है। उन्होंने कंपनियों से भी नियमों का पालन करने, सही डॉक्यूमेंटेशन रखने और इंटरनल कंट्रोल मजबूत करने की अपील की।

advertisement

छोटे कारोबारियों और MSME को क्या फायदा होगा?

इन बदलावों से खासकर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) और पहली बार बिजनेस शुरू करने वाले उद्यमियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

कारोबारियों का कानूनी खर्च कम हो सकता है। साथ ही, मुकदमों और जांच के कारण बिजनेस के कामकाज में आने वाली रुकावटें और अनिश्चितता भी घट सकती हैं।

हालांकि, CII का मानना है कि इन सुधारों का पूरा फायदा तभी मिलेगा, जब सभी राज्यों में नए नियमों को एक समान और सही तरीके से लागू किया जाएगा।