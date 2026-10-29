सोने में गिरावट देखकर खरीदने की सोच रहे हैं? पहले जान लें ये अहम लेवल्स

सोने और चांदी की कीमतों में 29 अक्टूबर को दबाव देखने को मिला। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले के बाद निवेशक सतर्क हैं। फेड ने ब्याज दरों को 3.75% से 4% के बीच बरकरार रखा है। हालांकि, महंगाई को लेकर चिंता और फेड के सख्त रुख ने कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बनाए रखा है।

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फेड के दो अधिकारियों ने ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में वोट किया। इससे आने वाले समय में फेड के अगले कदम को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

29 अक्टूबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,43,686 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इसमें 0.01% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स 0.54% गिरकर ₹1,93,274 प्रति किलोग्राम पर आ गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स 0.09% की तेजी के साथ 4,055 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर, दिसंबर सिल्वर फ्यूचर्स 0.70% गिरकर 53 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

डॉलर और बॉन्ड यील्ड पर रहेगी नजर

सोने की कीमतों के लिए अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड अहम संकेत हैं। डॉलर कमजोर होने पर सोने को सहारा मिल सकता है, क्योंकि दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो जाता है। वहीं, डॉलर मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है।

भारतीय खरीदारों के लिए रुपये की चाल भी अहम है। रुपया कमजोर होने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर रहने के बावजूद भारत में सोना महंगा हो सकता है।

$4,640 तक जा सकता है सोना?

केडिया एडवाइजरी के सीनियर रिसर्च हेड अमित गुप्ता के मुताबिक, अक्टूबर के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना ज्यादातर 3,975 डॉलर से 4,225 डॉलर प्रति औंस की रेंज में रहा है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और फेड के सख्त रुख के बावजूद सोने ने मजबूती दिखाई है।

एक्सपर्ट अमित गुप्ता के मुताबिक, 4,220 डॉलर प्रति औंस सोने के लिए अहम रेजिस्टेंस यानी बड़ी रुकावट है। अगर सोना इस स्तर के ऊपर मजबूती से टिकता है, तो इसकी कीमत 4,640 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। मौजूदा बताए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर से यह करीब 10% की संभावित तेजी होगी।

वहीं, गिरावट की स्थिति में 3,975 डॉलर और 3,900 डॉलर अहम सपोर्ट लेवल हैं। अगर गिरावट और गहरी होती है, तो सोना 3,820 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक भी जा सकता है।