सोने में 4 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट का खतरा, चांदी भी फिसली; क्या ₹1.28 लाख तक आएगा गोल्ड?

सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहने की आशंका से सोने-चांदी पर दबाव बढ़ रहा है। सोना चार महीने से ज्यादा समय की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है, जबकि चांदी 54 डॉलर प्रति औंस के नीचे आ गई है।

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शुक्रवार, 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत गिरकर करीब 4,021 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। इस हफ्ते सोना करीब 3.6% टूट चुका है। वहीं, दिसंबर डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स का भाव 4,035.50 डॉलर प्रति औंस रहा। चांदी की कीमत भी 0.4% गिरकर 54.31 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

स्वतंत्र रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 4,009 डॉलर और चांदी करीब 53.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है। घरेलू वायदा बाजार यानी MCX पर सोना करीब 1,41,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,93,800 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी।

सोना-चांदी क्यों गिर रहे हैं?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और दुनिया में बढ़ते तनाव से महंगाई बढ़ने की चिंता है। ऐसे में अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। इससे सोने और चांदी जैसी चीजों में निवेश का आकर्षण कम हो सकता है।

अब बाजार की नजर 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है। इसके अलावा, महंगाई से जुड़े आंकड़े भी कीमतों की दिशा तय करने में अहम होंगे।

सोना-चांदी कितना और गिर सकते हैं?

एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, फिलहाल दोनों की कीमतों में कमजोरी बनी हुई है। चांदी के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में 52 डॉलर प्रति औंस अगला अहम स्तर है। MCX पर चांदी 1,85,000 रुपये प्रति किलो तक गिर सकती है। अगर यह स्तर टूटता है, तो कीमत 1,70,000 रुपये तक भी आ सकती है।

वहीं, MCX पर सोने के लिए 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर अहम है। अगर सोना इससे नीचे जाता है, तो इसकी कीमत 1,28,000 से 1,33,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकती है।