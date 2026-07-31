त्योहारों से पहले तेल का संकट? भारत को क्यों मंगाना पड़ रहा है ज्यादा एडिबल ऑयल, जानें पूरा मामला
त्योहारों के मौसम से पहले भारत में खाने के तेल की मांग बढ़ने की संभावना है। घरेलू तिलहन सप्लाई घटने के कारण आयात बढ़ सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से अक्टूबर के बीच पाम तेल और सोयाबीन तेल की खरीद बढ़ने का अनुमान है।
In Short
- त्योहारों से पहले जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत का खाने के तेल का आयात बढ़ने की संभावना है।
- घरेलू तिलहन फसल की सप्लाई कम होने से पाम तेल और सोयाबीन तेल की खरीद बढ़ सकती है।
- भारत अपनी खाने के तेल की करीब दो-तिहाई जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है।
Edible Oil Imports India: भारत में आने वाले त्योहारों से पहले खाने के तेल यानी एडिबल ऑयल की मांग बढ़ने की संभावना है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत का खाने के तेल का आयात बढ़ सकता है। इसकी वजह घरेलू स्तर पर सोयाबीन और सरसों जैसी तिलहन फसलों की पेराई में कमी और तेल की घटती उपलब्धता बताई जा रही है।
हर महीने 15 लाख टन तक पहुंच सकता है आयात
रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत हर महीने औसतन करीब 15 लाख टन खाने के तेल का आयात कर सकता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बी.वी. मेहता और अन्य उद्योग अधिकारियों ने बताया कि घरेलू सप्लाई कम होने के कारण आने वाले महीनों में आयात बढ़ाना जरूरी हो सकता है।
बी.वी. मेहता के मुताबिक, पिछले साल की तिलहन फसल से मिलने वाली सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी है। इसी कारण देश में खाने के तेल की उपलब्धता कम हो रही है और आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है।
भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से करता है पूरा
भारत दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल खरीदार है। देश अपनी खाने के तेल की करीब दो-तिहाई जरूरत विदेशों से मंगाए गए तेल से पूरी करता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो दशकों में भारत में खाने के तेल की खपत तेजी से बढ़ी है, लेकिन घरेलू तिलहन उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाया है। इसी वजह से भारत को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़ता है।
त्योहारों से पहले कंपनियां बढ़ा रही हैं भंडार
अगस्त से नवंबर के बीच भारत में कई बड़े त्योहार आते हैं। इस दौरान घरों और बाजारों में खाने के तेल की मांग सामान्य समय के मुकाबले ज्यादा रहती है।
सनविन ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बजोरिया के अनुसार, तेल साफ करने वाली कंपनियां त्योहारों की मांग को देखते हुए पाम तेल और सोयाबीन तेल की खरीद बढ़ा रही हैं। कंपनियां आने वाले महीनों के लिए तेल का भंडार तैयार कर रही हैं।
पाम तेल और सोयाबीन तेल की बढ़ेगी खरीद
भारत सबसे ज्यादा पाम तेल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात करता है। वहीं सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के लिए अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन जैसे देशों से खरीद की जाती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब तेल खरीद के लिए नए बाजारों की ओर भी बढ़ रहा है। हाल के समय में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से भी पाम तेल खरीदा गया है।
इस साल 16.3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है आयात
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चालू विपणन वर्ष में भारत का कुल खाने के तेल का आयात बढ़कर 16.3 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल यह आंकड़ा 16 मिलियन टन था।
वहीं जुलाई में भारत का पाम तेल आयात पिछले महीने के मुकाबले करीब 54 प्रतिशत बढ़कर 7.5 लाख टन तक पहुंच सकता है। यह पिछले पांच महीनों का सबसे ऊंचा स्तर हो सकता है।