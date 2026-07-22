जेब में रखते ही खराब हो जाएंगे Plastic Note? जानिए कितनी गर्मी सह सकते हैं पॉलिमर नोट

Plastic Currency Notes: दुनिया के कई देशों में कागज के बजाय प्लास्टिक यानी पॉलिमर से बने नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में ये नोट लंबे समय से चलन में हैं। भारत में भी समय-समय पर पॉलिमर नोटों को लेकर चर्चा होती रहती है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि प्लास्टिक से बने ये नोट तेज धूप, गर्म मौसम या जेब की गर्मी के कारण पिघल तो नहीं जाएंगे। आइए आसान भाषा में इसका जवाब समझते हैं।

advertisement

क्या गर्मी में पिघल जाते हैं प्लास्टिक के नोट?

प्लास्टिक के नोट सामान्य धूप या गर्मी में नहीं पिघलते हैं। इन्हें साधारण प्लास्टिक से नहीं, बल्कि खास तरह के मजबूत पॉलिमर से बनाया जाता है। इस सामग्री को रोजाना के इस्तेमाल और अलग-अलग मौसम को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

पॉलिमर नोट गर्मी के साथ-साथ नमी, बारिश और पानी का भी सामना कर सकते हैं। इसलिए सामान्य मौसम में इन्हें रखने या इस्तेमाल करने से इनके खराब होने का खतरा नहीं रहता।

क्या जेब की गर्मी से नोट खराब होगा?

कई लोगों को लगता है कि पॉलिमर नोट को लंबे समय तक जेब में रखने से शरीर की गर्मी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि, ऐसा नहीं होता है। इंसान के शरीर का सामान्य तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि पॉलिमर नोट इससे कहीं अधिक गर्मी सह सकते हैं।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: यूपी में छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी, जानिए किन छात्राओं को मिलेगा फायदा और कैसे होगा चयन?

इसलिए नोट को जेब, पर्स या बैग में रखने से वह न तो पिघलता है और न ही सामान्य तौर पर उसका आकार खराब होता है।

बहुत ज्यादा गर्मी से हो सकता है नुकसान

रोजमर्रा की धूप और गर्म मौसम पॉलिमर नोटों के लिए परेशानी नहीं है। लेकिन इन्हें आग, जलते हुए गैस स्टोव, गर्म इस्त्री या किसी बहुत तेज गर्मी देने वाली मशीन के पास रखा जाए, तो ये खराब हो सकते हैं।

यानी सामान्य तापमान में नोट सुरक्षित रहते हैं, लेकिन सीधे आग या बहुत अधिक गर्मी के संपर्क में आने पर इन्हें नुकसान पहुंच सकता है।

कागज के नोटों से ज्यादा मजबूत

पॉलिमर नोट कागज के नोटों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ माने जाते हैं। ये आसानी से फटते नहीं हैं और पानी लगने पर भी जल्दी खराब नहीं होते। इनकी उम्र भी आम कागज के नोटों से अधिक हो सकती है। यही वजह है कि कई देशों ने पॉलिमर नोटों को अपनाया है।

नकली नोट बनाना भी होता है मुश्किल

प्लास्टिक के नोटों में पारदर्शी खिड़की, खास सुरक्षा निशान और आधुनिक छपाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इन फीचर्स की नकल करना आसान नहीं होता, जिससे नकली नोट तैयार करना मुश्किल हो जाता है।

advertisement

फिलहाल भारत में बड़े स्तर पर पॉलिमर नोट जारी नहीं किए गए हैं। अगर आगे भारतीय रिजर्व बैंक इन्हें लाने का फैसला करता है, तो सामान्य धूप, गर्मी या जेब में रखने से इनके पिघलने की चिंता नहीं होगी।