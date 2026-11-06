धनतेरस पर टूटेंगे खरीदारी के सारे रिकॉर्ड? ₹1 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान, सोने-चांदी की बिक्री में उछाल

धनतेरस 2026 पर सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों और महंगाई के बावजूद बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। देशभर में बड़ी संख्या में लोग सोना, चांदी, बर्तन, घर की सजावट और त्योहार से जुड़ी दूसरी चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारिक संगठनों का अनुमान है कि इस बार धनतेरस पर देशभर में कुल कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है। हालांकि, महंगे सोने-चांदी की वजह से लोगों के खरीदारी करने के तरीके में बदलाव जरूर आया है।

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धनतेरस पर ₹1 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक, इस साल धनतेरस पर देशभर में सभी रिटेल कैटेगरी को मिलाकर कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहने का अनुमान है।

वहीं, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन का अनुमान है कि अकेले सोने और चांदी का कारोबार करीब 66,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 10 फीसदी ज्यादा होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

महंगा सोना खरीदने के लिए लोगों ने बदला तरीका

सोने की बढ़ती कीमतों के कारण लोग अब भारी ज्वेलरी के बजाय हल्के वजन वाले गहनों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। खासकर 14 कैरेट और 18 कैरेट की ज्वेलरी की मांग बढ़ रही है।

इससे लोग अपना बजट संभालते हुए धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा भी निभा पा रहे हैं। वहीं, चांदी के सिक्कों, बार और पारंपरिक बर्तनों की खरीदारी में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है।

इसके अलावा मछली, कछुए और हाथी की आकृति वाली शुभ मानी जाने वाली सजावटी चीजों की मांग भी बढ़ी है। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी इनकी अच्छी बिक्री हो रही है।

धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त

धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है।

नई दिल्ली पंचांग के मुताबिक, इस साल धनतेरस पर खरीदारी का मुख्य शुभ मुहूर्त 6 नवंबर सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 7 नवंबर सुबह 6:37 बजे तक रहेगा।

इसके अलावा 7 नवंबर को सुबह 7:59 बजे से 9:21 बजे तक भी खरीदारी के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा।

देर रात तक खुले रहेंगे बाजार

धनतेरस पर खरीदारी की भारी मांग को देखते हुए बड़े शहरों और क्षेत्रीय बाजारों में दुकानदारों ने अपने कारोबार के समय को बढ़ाने की व्यवस्था की है।

हालांकि, खरीदारी का शुभ मुहूर्त और शाम की लक्ष्मी-कुबेर पूजा का समय अलग-अलग है। स्थानीय सूर्योदय और ग्रहों की स्थिति के आधार पर अलग-अलग शहरों में शुभ मुहूर्त के समय में थोड़ा अंतर भी हो सकता है।