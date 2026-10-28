Crude Oil Price: दिवाली के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगेगी आग? कच्चे तेल पर एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

Crude Oil Price Update: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें 115 से 116 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। एनर्जी एक्सपर्ट ने बिजनेस टुडे टीवी से खास बातचीत में चेतावनी दी है कि दिवाली के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने बताया कि तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।

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दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच टकराव की आशंका से ग्लोबल ऑयल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि तेल महंगा होने से देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम लोगों के खर्च तक पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कच्चा तेल आखिर कितना महंगा पड़ रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर कितना बढ़ सकता है?

116 डॉलर नहीं, भारत को कहीं ज्यादा महंगा पड़ रहा कच्चा तेल

बिजनेस टुडे टीवी से बातचीत में एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने बताया कि मार्च के मुकाबले ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है। फिलहाल इसकी कीमत 115 से 116 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यह सिर्फ बाजार में दिखाई देने वाली कीमत है। असल में तेल खरीदने वाले देशों को इससे कहीं ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही है।

एक्सपर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की शिपिंग यानी समुद्र के रास्ते ढुलाई का खर्च काफी बढ़ गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस और तेल ले जाने वाले टैंकरों के संचालन का खर्च भी बढ़ा है। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद तेल की लैंडेड कॉस्ट यानी देश तक पहुंचने की कुल कीमत कम से कम 20 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा हो सकती है। भारत के मामले में कुछ स्थितियों में यह अतिरिक्त खर्च 30 से 35 डॉलर तक पहुंच सकता है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल है, तो भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को इसकी वास्तविक कीमत 25 से 27 डॉलर अतिरिक्त जोड़कर चुकानी पड़ सकती है। यानी भारत के लिए तेल की लागत करीब 135 से 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। हालांकि, यह कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तेल किस देश से खरीदा जा रहा है और कौन सी कंपनी इसकी खरीद कर रही है।

दिवाली के बाद महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

एक्सपर्ट ने कहा कि अभी तक भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती लागत का सीधा बोझ आम ग्राहकों पर नहीं पड़ने दिया है। हालांकि, लगातार महंगे होते कच्चे तेल के कारण वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं।

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उनका अनुमान है कि दिवाली से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है। लेकिन दिवाली के बाद और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सरकार और तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं। इस दौरान केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकारें अपने टैक्स और रिफाइनरी कंपनियां अपनी लागत को लेकर फैसले कर सकती हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

जब उनसे पूछा गया कि क्या दिवाली के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कीमतें नहीं बढ़ती हैं, तो उन्हें हैरानी होगी। एक्सपर्ट के मुताबिक, दिवाली के बाद और क्रिसमस से पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, यह उनका अनुमान है, सरकार की ओर से कीमतें बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय तेल कंपनियां 43 अलग-अलग देशों से कच्चा तेल खरीदती हैं। इसकी ढुलाई, रिफाइनिंग और देशभर में सप्लाई की जिम्मेदारी भी इन्हीं कंपनियों पर है। ऐसे में लंबे समय तक बढ़ती लागत का बोझ उठाने से उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।

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रुपये और देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर?

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक, महंगे तेल से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ता है। इसके साथ ही देश का करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी विदेशों से होने वाली कमाई और भुगतान के बीच का अंतर भी प्रभावित होता है।

उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक इस चुनौती को काफी हद तक अच्छी तरह संभाला है। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंधों की वजह से भारत को अलग-अलग जगहों से तेल खरीदने में मदद मिली है।

एक्सपर्ट ने बताया कि भारत ने गुयाना, वेनेजुएला, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, अंगोला, नाइजीरिया और रूस जैसे देशों से तेल की सप्लाई हासिल की है। हालांकि, अब रूस से पहले जैसी छूट नहीं मिल रही है। रूसी तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट लगभग खत्म हो चुका है और रूस भी बाजार के मुताबिक कीमत मांग रहा है।

उनके मुताबिक, आने वाले समय में सरकार को अर्थव्यवस्था में भरोसा बनाए रखने, निवेश बढ़ाने और कम आय वाले लोगों को राहत देने के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने अगले एक से दो साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण बताए।

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70 डॉलर का तेल 140 डॉलर तक क्यों पहुंच रहा?

एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमत सिर्फ डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती, तो यह करीब 68 से 70 डॉलर प्रति बैरल होनी चाहिए थी। लेकिन अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच तनाव की वजह से कीमतों में बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जुड़ गया है। आसान भाषा में कहें तो युद्ध और तनाव के डर से तेल की कीमत जरूरत से कहीं ज्यादा हो गई है।

उन्होंने बताया कि फिलहाल दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई सामान्य स्तर के करीब 70 से 75 फीसदी तक पहुंच गई है। इससे भारत और चीन जैसे बड़े तेल खरीदार देशों को कुछ राहत मिली है।

हालांकि, अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर दोबारा हमले की आशंका बाजार को परेशान कर रही है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि जब तक अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आते, तब तक कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तर के आसपास बनी रह सकती हैं या और बढ़ सकती हैं।

वेनेजुएला का तेल भारत के लिए बन सकता है बड़ा मौका

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बातचीत के दौरान एक्सपर्ट ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की जामनगर यात्रा का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, इस यात्रा का एक अहम मकसद वेनेजुएला के कच्चे तेल और अमेरिका की डीजल जरूरतों से जुड़ा हो सकता है।

उन्होंने बताया कि वेनेजुएला का कच्चा तेल काफी गाढ़ा होता है, जिसे रिफाइन करना आसान नहीं है। दुनिया में कुछ ही रिफाइनरी ऐसा कर सकती हैं और रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी उनमें शामिल है। भारत में भी करीब चार से पांच रिफाइनरी ऐसी हैं जो इस तेल को प्रोसेस कर सकती हैं।

एक्सपर्ट के अनुसार, अमेरिका की मदद से रिलायंस को वेनेजुएला का तेल आकर्षक कीमतों पर मिल सकता है। इसे भारत में रिफाइन करके डीजल के रूप में अमेरिका भेजने की संभावना है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि भारतीय कंपनियां किसी भी समझौते से पहले उसकी लागत और कमाई का आकलन करेंगी।

उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को केवल सस्ता तेल खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। भारतीय कंपनियों को वेनेजुएला के तेल और गैस उत्पादन वाले एसेट्स में हिस्सेदारी लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आने वाले कई वर्षों तक देश को कच्चे तेल की सप्लाई मिलती रहे।

आने वाले महीनों में क्या होगा?

एक्सपर्ट ने मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उनके मुताबिक, सऊदी अरब की अंदरूनी चुनौतियां, हूती समूह से जुड़ा तनाव, ईरान के साथ टकराव और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी घटनाएं ग्लोबल एनर्जी मार्केट को प्रभावित कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन तेल खरीदने और बेचने वाले देशों के बीच बातचीत की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

एक्सपर्ट के मुताबिक, अगले 18 से 24 महीने ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए काफी मुश्किल हो सकते हैं। भारत के लिए सबसे जरूरी होगा कि वह अलग-अलग देशों से तेल की सप्लाई बनाए रखे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखे और बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों पर कम से कम पड़ने दे।