चीन के एआई सेक्टर की चमक पड़ने लगी फीकी! 480 अरब डॉलर का झटका,आखिर क्यों संकट में फंसी कंपनियां?

चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दो साल से शानदार तेजी दिखाने वाले इन शेयरों की चमक अब फीकी पड़ने लगी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गिरावट से कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू में करीब 480 अरब डॉलर की कमी आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और क्या निवेशकों की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं?

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आखिर क्यों टूट रहे हैं चीन के एआई शेयर?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की एआई कंपनियों के शेयर पिछले दो साल में इतनी तेजी से बढ़े कि उनकी कीमतें वास्तविक कमाई के मुकाबले काफी ज्यादा हो गई थीं। अब निवेशकों को चिंता है कि एआई की मांग उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी तो कंपनियों की कमाई प्रभावित हो सकती है।

इसके अलावा अमेरिकी प्रतिबंधों, टैक्स से जुड़े खर्च और चीनी उपकरणों के विदेशी डेटा सेंटरों में इस्तेमाल पर संभावित रोक ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया है।

बीजिंग के फंड मैनेजर डोंग बाओझेन के मुताबिक, शेयर बाजार में तेजी धीरे-धीरे सट्टेबाजी जैसी बन गई थी और अब उसका बुलबुला फूट रहा है।

चार महीने में 40% गिरा इंडेक्स

चीन की प्रमुख एआई और सेमीकंडक्टर कंपनियों को ट्रैक करने वाला स्टार 50 इंडेक्स चार महीने से भी कम समय में करीब 40% गिर चुका है। वहीं सीएसआई 300 इंडेक्स जून के उच्चतम स्तर से लगभग 20% नीचे आ गया है।

रोबोट बनाने वाली कंपनी यूनिट्री के शेयर लिस्टिंग के बाद आधे रह गए हैं। चिप बनाने वाली सीएक्सएमटी के शेयर पिछले महीने में 25% से ज्यादा गिरे हैं। वहीं झोंगजी इनोलाइट और ईऑप्टोलिंक टेक्नोलॉजी के शेयर अपने उच्चतम स्तर से करीब 60% टूट चुके हैं।

गिरावट के बाद भी शेयर महंगे?

इतनी गिरावट के बावजूद कई चीनी एआई कंपनियों के शेयर अब भी महंगे माने जा रहे हैं। स्टार 50 इंडेक्स अपनी पिछली 12 महीने की कमाई के करीब 100 गुना पर कारोबार कर रहा है। पहले यह आंकड़ा लगभग 250 गुना था।

इसके मुकाबले अमेरिका का नैस्डैक 100 इंडेक्स करीब 30 गुना कमाई पर कारोबार कर रहा है। यही अंतर निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है।

क्या अब निवेश का सही मौका है?

रॉयटर्स के मुताबिक, कुछ बड़े निवेशक इस गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कुछ चीनी एआई कंपनियों को अपनी संशोधित सिफारिशों में शामिल किया है।

हालांकि, बाजार के जानकारों को आशंका है कि चीनी चिप कंपनियों के बीच कीमतें घटाने की होड़ शुरू हो सकती है, जिससे मुनाफे पर दबाव पड़ेगा। ऐसे में फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि गिरावट पूरी तरह खत्म हो चुकी है।