केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान! 60% से बढ़कर 63% हुआ DA, पेंशनर्स को भी राहत

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले राहत दी है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है।

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जुलाई से मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा

सरकार के इस फैसले के तहत कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को महंगाई राहत का लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। यानी यह बढ़ोतरी पिछली तारीख से लागू होगी। इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 10,016 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।

महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार किए गए फॉर्मूले के अनुसार की गई है। डीए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जबकि डीआर बढ़ने से पेंशनर्स को फायदा होगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

छठे और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए भी बदलाव

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा केवल सातवें वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी डीए और डीआर की दरों में बदलाव किया गया है।

छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स की दर 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दी गई है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।

इसी तरह, पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर की दर 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दी गई है। इस श्रेणी में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों का भी बढ़ा आईडीए

केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में काम करने वाले अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के औद्योगिक महंगाई भत्ते की दरों में भी संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 27 अक्टूबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में इसकी जानकारी दी।

संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। इसके तहत 2017 वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए आईडीए की दर 59.1 प्रतिशत तय की गई है। वहीं, 2007 वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह दर 249.2 प्रतिशत और 1997 वेतनमान वालों के लिए 489.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

1987 वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुराने न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम के अनुसार आईडीए की राशि 18,728 रुपये तय की गई है। इसकी गणना में 215 अंकों की बढ़ोतरी और 10,069 के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) को आधार बनाया गया है।

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इन संशोधित दरों का लाभ संबंधित वेतनमान के तहत आने वाले सीपीएसई अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों को मिलेगा। कर्मचारियों को अपने वेतनमान के अनुसार लागू भत्ते की पुष्टि के लिए संबंधित कंपनी के पेरोल विभाग से जानकारी लेने को कहा गया है।