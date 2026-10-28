कैंसर की दवाओं के दाम में भारी कटौती! ₹40 हजार वाली दवा अब ₹2720 में, लेकिन इन दवाओं के दाम नहीं घटे

कैंसर का इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। देश में कैंसर की कई महंगी दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। कुछ दवाएं तो 93 फीसदी तक सस्ती हो गई हैं। हालांकि, कई ऐसी जरूरी दवाएं भी हैं, जिनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मरीजों को इस फैसले का कितना फायदा मिलेगा?

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543 दवाओं की कीमतों में बदलाव

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने कैंसर की दवाओं के 543 ब्रांड और पैक साइज की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में बदलाव किया है। नई कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी।

सरकार ने 137 ऐसी कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन एमआरपी के 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया है, जो निर्धारित मूल्य नियंत्रण सूची में शामिल नहीं हैं।

₹40 हजार की दवा अब ₹2720 में

सबसे बड़ी कटौती ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पाल्बोसिक्लिब दवा के एक ब्रांड पाल्बोप्रो में हुई है। इसकी कीमत ₹40,421.33 से घटकर ₹2,720 हो गई है। यानी करीब 93.3 फीसदी की कमी।

इसी तरह आईएसओजेन की कीमत 91.6 फीसदी घटी है। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली सैमटेपा की एक शीशी अब ₹80,071.86 के बजाय ₹7,150.33 में मिलेगी। यानी करीब ₹72,922 की बचत होगी।

वोमाजोल की कीमत ₹458.85 से घटकर ₹39.52 हो गई है। डैसाटिनिब, लेनवाटिनिब, अबिराटेरोन और ओलापारिब जैसी दवाओं के दाम भी घटे हैं।

Image Credit: ITG

इन महंगी दवाओं के दाम नहीं बदले

हालांकि, सभी मरीजों को एक जैसी राहत नहीं मिलेगी। कैंसर की 21 से ज्यादा किस्मों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कीट्रूडा की कीमत अब भी ₹2,16,500 है।

ब्रेस्ट कैंसर की क्रिक्साना की कीमत ₹24,435 पर बरकरार है। टैग्रिसो, टेसेंट्रिक, डार्जालेक्स और इमफिन्जी जैसी महंगी दवाओं के दाम भी नहीं बदले हैं।

यहां तक कि एक ही दवा के अलग-अलग ब्रांड में कटौती अलग है। पालीनो के 100 एमजी पैक की कीमत ₹5,717.81 से मामूली घटकर ₹5,624.10 हुई है।

अस्पतालों के मुनाफे पर उठे सवाल

थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क के कानूनी शोधकर्ता केएम गोपाकुमार का कहना है कि नई कीमतों से अस्पतालों द्वारा मरीजों से वसूले जा रहे भारी मार्जिन का पता चलता है। उन्होंने इसका फायदा तुरंत मरीजों तक पहुंचाने की मांग की।

ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की मालिनी ऐसोला के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में भी अस्पतालों और वितरकों को 42.8 फीसदी तक अतिरिक्त मार्जिन मिल सकता है।

उधर, सुप्रीम कोर्ट सभी गैर-अनुसूचित दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन सीमित करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख चुका है। अब मरीजों को वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह अस्पतालों द्वारा नई कीमतें लागू करने पर निर्भर करेगा।