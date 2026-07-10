BSNL का नया सैटेलाइट फोन लॉन्च, बिना मोबाइल टावर के भी होगी कॉल; कीमत ₹1.34 लाख

देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने भारत में नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत टैक्स समेत ₹1,34,166 रखी गई है। यह फोन मोबाइल टावर के बजाय सीधे सैटेलाइट से जुड़ता है। इसलिए इसका इस्तेमाल उन दूर-दराज इलाकों में किया जा सकता है, जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसे खरीदने या इस्तेमाल करने से पहले Department of Telecommunications यानी DoT की अनुमति लेना जरूरी होगा।

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बिना मोबाइल टावर के कैसे काम करेगा BSNL सैटेलाइट फोन?

सामान्य मोबाइल फोन कॉल करने के लिए आसपास मौजूद मोबाइल टावर पर निर्भर रहते हैं। इसके उलट BSNL का सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ता है। इससे ऐसे इलाकों में भी वॉयस कॉल की जा सकती है, जहां मोबाइल कवरेज नहीं पहुंचता। BSNL के मुताबिक, इस हैंडसेट को Inmarsat जैसे ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है। यह फोन खास तौर पर इमरजेंसी या उन जगहों के लिए उपयोगी होगा, जहां सामान्य टेलीकॉम व्यवस्था मौजूद नहीं है।

फोन में मिलेंगे ये खास फीचर्स

BSNL के सैटेलाइट फोन में मोबाइल नेटवर्क से बाहर के इलाकों के लिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी गई है। इससे दूर-दराज क्षेत्रों से वॉयस कॉल की जा सकेगी। संकट के समय मदद मांगने के लिए इसमें SOS इमरजेंसी सपोर्ट भी मिलेगा। फोन में लंबी बैटरी लाइफ देने का दावा किया गया है, ताकि चार्जिंग की सुविधा से दूर रहने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। मुश्किल मौसम और कठिन जगहों को ध्यान में रखते हुए इसे मजबूत और टिकाऊ डिजाइन दिया गया है।

कौन खरीद सकता है BSNL का सैटेलाइट फोन?

यह डिवाइस रोजाना इस्तेमाल होने वाले स्मार्टफोन का विकल्प नहीं है। BSNL ने इसे ऐसे लोगों और संस्थाओं के लिए पेश किया है, जिन्हें मोबाइल नेटवर्क से बाहर भी भरोसेमंद संपर्क की जरूरत होती है। इसका इस्तेमाल डिफेंस, समुद्री कामकाज, आपदा से निपटने वाली टीमों, खनन और दूर-दराज स्थित औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में किया जा सकता है। अलग इलाकों से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों और एडवेंचर ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए भी यह उपयोगी हो सकता है।

खरीदने से पहले DoT की मंजूरी जरूरी

भारत में सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल पर कड़े नियम लागू हैं। किसी व्यक्ति या संस्था को फोन खरीदने और चलाने से पहले DoT से साफ अनुमति लेनी होगी। बिना मंजूरी सैटेलाइट फोन रखने या इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राहक नजदीकी BSNL ऑफिस जा सकते हैं या 9768866652 पर संपर्क कर सकते हैं। BSNL ने यह फोन ऐसे समय पेश किया है, जब कंपनी देशभर में करीब 99,000 4G साइट शुरू करने की जानकारी दे चुकी है।