भारतीय छात्रों के लिए राहत की खबर! ऑस्ट्रेलिया ने कहा- वीजा नियमों में बदलाव से पढ़ाई के मौके नहीं होंगे कम

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वीजा नियमों में बदलाव और आवेदन प्रक्रिया में देरी के बावजूद भारतीय छात्रों के लिए वहां पढ़ाई के मौके कम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं से पूरी तरह वाकिफ है।

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उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई नेताओं के साथ हुई बातचीत में शिक्षा को दोनों देशों के रिश्तों का अहम हिस्सा माना गया। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा है कि कुछ वीजा प्रक्रियाएं पहले से थोड़ी सख्त हुई हैं, लेकिन इसका असर असली और योग्य भारतीय छात्रों पर नहीं पड़ेगा। उनके लिए पढ़ाई के अवसर पहले की तरह खुले रहेंगे।

प्रतिबंध की खबरों को बताया गलत

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने उन खबरों को पूरी तरह गलत बताया, जिनमें कहा जा रहा था कि भारतीय छात्रों के ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन करने पर रोक लग सकती है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के मौके पहले की तरह खुले हैं और वे बिना किसी भेदभाव के आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा और रिसर्च में बढ़ेगा सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में कई अहम समझौते भी हुए। फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी को बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला, जबकि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी को गुरुग्राम में कैंपस शुरू करने की मंजूरी मिल गई।

इसके अलावा, सीएसआईआर (CSIR) और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न मिलकर रिसर्च, स्टूडेंट इंटर्नशिप और फैकल्टी एक्सचेंज पर काम करेंगे। वहीं, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता और ग्रिफिथ फिल्म स्कूल के बीच भी वर्कशॉप, फिल्म प्रोजेक्ट, संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियों और शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग को लेकर समझौता हुआ।