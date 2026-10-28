iPhone बनाने पर सरकारी सब्सिडी को लेकर छिड़ी बहस! अश्विनी वैष्णव का करारा जवाब, ₹19,000 करोड़ के बदले मिला कितना फायदा?

भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार जो सब्सिडी दे रही है, उस पर नई बहस शुरू हो गई है। सवाल है कि क्या सरकारी पैसे से विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है या इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है? इसी मुद्दे पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। आइए समझते हैं कि पूरा विवाद क्या है और सरकार इसके समर्थन में क्या कह रही है।

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₹19,000 करोड़ की सब्सिडी, ₹3.25 लाख करोड़ का टैक्स

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 27 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम के आंकड़े साझा किए।

उन्होंने बताया कि सरकार ने कंपनियों को ₹19,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया है। वहीं, इस सेक्टर से ₹25,000 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स और ₹3 लाख करोड़ का जीएसटी मिला है।

वैष्णव के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 12 लाख लोग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं। आलोचकों को जवाब देते हुए उन्होंने 'Cope Harder' यानी आलोचना करते रहो, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।

ब्लूमबर्ग ने क्यों उठाए सवाल?

ब्लूमबर्ग के कॉलमिस्ट एंडी मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में भारत की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाए।

उन्होंने बताया कि दुनिया के लगभग हर चार में से एक आईफोन का निर्माण भारत में हो रहा है। हालांकि, प्रोसेसर, मेमोरी चिप, डिस्प्ले, कैमरा लेंस और बैटरी जैसे जरूरी पार्ट्स अब भी विदेशों से आते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने पहले से तैयार मेनबोर्ड आयात करने के बजाय सर्किट बोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगाने का काम शुरू किया है। इससे एक साल में मोबाइल ट्रेड बैलेंस में करीब 2.1 अरब डॉलर का सुधार हुआ।

लेकिन मुखर्जी का तर्क है कि पार्ट्स के आयात पर खर्च तैयार मोबाइल के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से ज्यादा है।

सेमीकंडक्टर पर भी छिड़ी बहस

मुखर्जी ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भारी सब्सिडी देने पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, भारत को इंजीनियरिंग, डिजाइन, कपड़े और फुटवियर जैसे रोजगार देने वाले सेक्टरों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी सेमीकंडक्टर बनाने पर अरबों डॉलर खर्च करने की जरूरत पर सवाल उठा चुके हैं।

हालांकि, जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि भारत को अपनी टेक्नोलॉजी क्षमता विकसित करनी चाहिए।

भारत को पीएलआई स्कीम से कितना फायदा हुआ?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जून 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स पीएलआई स्कीम में ₹12,390 करोड़ का निवेश आया और ₹8.44 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ।

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इस दौरान मोबाइल एक्सपोर्ट ₹4.65 लाख करोड़ तक पहुंचा।

भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। साल 2025 में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया था।

सरकार इन आंकड़ों को योजना की सफलता मानती है, जबकि आलोचकों का सवाल है कि भारत में बनने वाले फोन की कुल कीमत का कितना हिस्सा वास्तव में देश के भीतर तैयार हो रहा है।