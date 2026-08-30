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Newsबिजनेस न्यूजApple जैसे टेक दिग्गज के बॉस, फिर भी CEO रैंकिंग में टॉप पर क्यों नहीं हैं टिम कुक?

Apple जैसे टेक दिग्गज के बॉस, फिर भी CEO रैंकिंग में टॉप पर क्यों नहीं हैं टिम कुक?

Apple के CEO टिम कुक की कमाई टेक दुनिया में काफी बड़ी है, लेकिन एलन मस्क से तुलना करने पर अंतर बहुत बड़ा नजर आता है। Bloomberg के आंकड़ों के मुताबिक टिम कुक CEO पे रैंकिंग में 46वें स्थान पर हैं और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा स्टॉक अवॉर्ड्स से आता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 30, 2026 14:36 IST
AI generated image

In Short

  • टिम कुक CEO पे रैंकिंग में 46वें स्थान पर हैं जबकि एलन मस्क पहले नंबर पर हैं।
  • 2025 में टिम कुक का कुल Apple कंपेनसेशन करीब 74.3 मिलियन डॉलर रहा।
  • टिम कुक की नेटवर्थ 83.8 मिलियन डॉलर जबकि एलन मस्क की नेटवर्थ 20.5 बिलियन डॉलर बताई गई है।

Apple के CEO टिम कुक को टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में गिना जाता है। वह 15 साल से ज्यादा समय से Apple की कमान संभाल रहे हैं और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा स्टॉक अवॉर्ड्स से जुड़ा है। हालांकि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले CEO और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों से तुलना करें तो उनकी स्थिति काफी अलग नजर आती है।

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CEO पे रैंकिंग में टिम कुक कहां हैं?

Bloomberg के दिए गए रैंकिंग डेटा के मुताबिक टिम कुक एग्जीक्यूटिव पे रैंकिंग में 46वें स्थान पर हैं। एलन मस्क इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं।

दूसरे स्थान पर डॉ. अलेक्जेंडर सी कार्प और तीसरे स्थान पर वासिली शिकिन हैं। Microsoft के CEO सत्य नडेला 48वें स्थान पर हैं। यानी टिम कुक इस रैंकिंग में सत्य नडेला से दो स्थान आगे हैं।

2025 में कितना मिला टिम कुक को?

2025 में टिम कुक को Apple से कुल 74,294,811 डॉलर का कंपेनसेशन मिला। इसमें 3 मिलियन डॉलर की सैलरी शामिल थी। इसके अलावा 57,535,293 डॉलर के स्टॉक अवॉर्ड्स दिए गए। उन्हें 12 मिलियन डॉलर नॉन-इक्विटी इंसेंटिव और 1,759,518 डॉलर अन्य कंपेनसेशन के रूप में मिले।

यानी उनकी कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा सीधे सैलरी से नहीं बल्कि स्टॉक अवॉर्ड्स से आया।

नेटवर्थ में अंतर और ज्यादा

टिम कुक और एलन मस्क के बीच अंतर सिर्फ CEO की कमाई तक सीमित नहीं है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक टिम कुक की नेटवर्थ 83.8 मिलियन डॉलर है, जबकि एलन मस्क की नेटवर्थ 20.5 बिलियन डॉलर बताई गई है।

इस तरह दोनों की निजी संपत्ति में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है।

टिम कुक की संपत्ति का आधार क्या है?

टिम कुक की संपत्ति मुख्य रूप से Apple में उनके लंबे करियर और कंपनी से मिले कंपेनसेशन से जुड़ी है। इसमें स्टॉक अवॉर्ड्स की भी बड़ी भूमिका है।

दूसरी ओर एलन मस्क की संपत्ति उनकी कंपनियों में ओनरशिप हिस्सेदारी से जुड़ी है। यही वजह है कि उनकी निजी दौलत टिम कुक के मुकाबले कहीं ज्यादा है।

एलन मस्क की पे अलग स्तर पर

आंकड़ों के मुताबिक एलन मस्क की रिपोर्टेड पे 25.1 बिलियन डॉलर है। इसके मुकाबले टिम कुक का 2025 का कुल Apple कंपेनसेशन करीब 74.3 मिलियन डॉलर रहा।

इन आंकड़ों से यह फर्क साफ होता है कि कॉरपोरेट CEO के तौर पर मिलने वाला कंपेनसेशन और किसी कारोबारी की निजी संपत्ति एक जैसी चीजें नहीं हैं। टिम कुक हाई-पेड एग्जीक्यूटिव्स में शामिल हैं, लेकिन एलन मस्क की पे और नेटवर्थ उनसे बहुत बड़े स्तर पर है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 30, 2026