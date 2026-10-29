अडानी और टाटा ग्रुप की बड़ी डील! देश के 4 शहरों में खुलेंगे 8 नए होटल, 2000 से ज्यादा कमरे होंगे तैयार

देश में एयरपोर्ट के आसपास होटल, शॉपिंग और बिजनेस की सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। बड़ी कंपनियां अब एयरपोर्ट को सिर्फ हवाई सफर तक सीमित नहीं रखना चाहतीं, बल्कि उसके आसपास दूसरी सुविधाएं भी विकसित कर रही हैं। इसी दिशा में अडानी ग्रुप और टाटा ग्रुप की होटल कंपनी ने हाथ मिलाया है। आइए जानते हैं कि इस समझौते के तहत कहां-कहां होटल खुलेंगे और कंपनियों की आगे क्या योजना है।

advertisement

चार शहरों में खुलेंगे 8 होटल

29 अक्टूबर 2026 को Adani Airport Holdings Limited (AAHL) और The Indian Hotels Company Limited (IHCL) ने एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी में कुल 8 होटल विकसित किए जाएंगे। इनमें 2,000 से ज्यादा कमरे होंगे। होटल बनाने की जिम्मेदारी अडानी एयरपोर्ट्स की होगी, जबकि इन्हें चलाने का काम IHCL करेगी।

किन शहरों में कौन से होटल खुलेंगे?

समझौते के तहत तीन Taj, दो Vivanta, एक Gateway और दो Ginger होटल खुलेंगे। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर Taj होटल बनेगा। लखनऊ में Vivanta और Ginger होटल होंगे। अहमदाबाद में Taj और Vivanta होटल पहले से डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में हैं। वहीं गुवाहाटी में Taj, Gateway और Ginger होटल खोले जाएंगे।

इन होटलों में ठहरने के अलावा खाने-पीने, मीटिंग, इवेंट, वेलनेस और मनोरंजन की सुविधाएं मिलेंगी।

20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश की योजना

अडानी एयरपोर्ट्स ने Adani Airport City Limited बनाई है। इसके पास सात राज्यों के आठ एयरपोर्ट पर 655 एकड़ से ज्यादा जमीन है। इसमें करीब 440 एकड़ जमीन मुंबई और नवी मुंबई में है।

पहले फेज में कंपनी 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करेगी। इसके जरिए मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में करीब 2.2 करोड़ वर्ग फुट एरिया विकसित किया जाएगा।

जीत अडानी ने क्या कहा?

Adani Airport Holdings Limited के डायरेक्टर जीत अडानी ने कहा कि दुनिया में एयरपोर्ट अब बिजनेस, टूरिज्म और शहरों के विकास के बड़े केंद्र बन रहे हैं। IHCL के साथ साझेदारी से एयरपोर्ट सिटी में होटल, रिटेल, बिजनेस और मनोरंजन की सुविधाएं बढ़ेंगी। इससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा।

IHCL के CEO ने क्या बताया?

IHCL के MD और CEO पुनीत छटवाल ने कहा कि भारत का एविएशन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एयरपोर्ट के आसपास होटल और बिजनेस सेंटर की अहमियत भी बढ़ रही है। इस समझौते के बाद देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर IHCL के कुल 25 होटल होंगे।

वहीं अडानी एयरपोर्ट्स अब प्रमुख एयरपोर्ट पर कुल 15 होटलों के लिए अलग-अलग होटल ब्रांड्स के साथ साझेदारी कर चुकी है।