महाराष्ट्र के किसानों के लिए दिवाली से पहले राहत की खबर आई है। राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सूखे से परेशान करीब 1.5 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। इसके तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे 5,000 रुपये भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसी सप्ताह किसानों तक यह रकम पहुंचाई जाए। सरकार के इस फैसले से फसल खराब होने और पानी की कमी से जूझ रहे ग्रामीण परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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किसानों के खातों में कब आएंगे ₹5000?

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को एडवांस आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिवाली से पहले किसानों के बैंक खातों में पैसे जमा कर दिए जाएं।

करीब 1.5 करोड़ किसानों को 5,000 रुपये देने पर सरकार के खजाने से लगभग 7,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने बैंकों को साफ निर्देश दिया है कि इस रकम से किसानों के पुराने कर्ज या किसी बकाया राशि की वसूली नहीं की जाए। यानी किसानों को राहत की पूरी रकम मिलेगी।

महाराष्ट्र के 34 जिलों में सूखे की मार

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरकार ने राज्य के 34 जिलों के 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। पहले यह संख्या 265 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 305 कर दिया गया।

सूखे का असर राज्य के लगभग 75 फीसदी हिस्से में है। सभी छह राजस्व विभाग इसकी चपेट में हैं। खासकर मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और पुणे संभाग के कई जिलों में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार पहले से ही प्रभावित किसानों को फसल कर्ज वसूली पर रोक, बिजली बिलों में छूट और पानी की व्यवस्था जैसी राहतें दे रही है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

बारिश कम होने से बढ़ी किसानों की परेशानी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में 1 जून से 21 सितंबर के बीच औसत बारिश का सिर्फ 80.82 फीसदी पानी बरसा। राज्य के 17 जिलों में सामान्य बारिश का 50 से 75 फीसदी हिस्सा ही दर्ज किया गया।

वहीं, 14 जिलों में सामान्य बारिश के मुकाबले 75 से 100 फीसदी बारिश हुई। सबसे खराब स्थिति सोलापुर की रही, जहां औसत बारिश का सिर्फ 48.65 फीसदी पानी बरसा।

सितंबर में किसानों से मिलने पहुंचे थे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सितंबर में सूखा प्रभावित गांवों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने किसानों को जल्द राहत देने का भरोसा दिलाया था।

उन्होंने यह भी साफ किया था कि राज्य सरकार केंद्र से मदद मिलने का इंतजार नहीं करेगी। किसानों को तत्काल सहायता दी जाएगी। अब दिवाली से पहले 5,000 रुपये देने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है।