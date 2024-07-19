इस बार बजट के बाद शेयर बाजार की स्थिति क्या होगी, साथ ही बजट के बाद और पहले किन सेक्टरों पर ध्यान दिया जा सकता है। इन तमाम विषयों पर बिजनेस टुडे टेलीविजन की Senior Associate Editor & Anchor साक्षी बत्रा ने बात की आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव और क्वांट रिसर्च हेड Jay Thakkar से । पेश है बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल: RVNL और रेलवे क्षेत्र पर भी आप क्या कहेंगे?

जवाब: इन शेयरों ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मेरा मतलब है कि यदि आप कम से कम पिछले वर्ष या उसके आसपास की जाँच करें तो चुनाव परिणामों के दिन से भी इन शेयरों ने वास्तव में बहुत अच्छी गति दिखाई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि चुनिंदा स्टॉक यहां से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि जोखिम सभी रेलवे शेयरों के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। हालांकि बजट अगले हफ्ते है, तो जहां तक ​​इन रेलवे शेयरों का सवाल है तो कुछ और खबरें हो सकती हैं क्योंकि यह हमेशा बजट में एक बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि पूरे आरवी बैंक में IRCTC एक ऐसा स्टॉक है जो इन स्तरों से भी अच्छा जोखिम इनाम प्रदान कर रहा है और मैं सलाह दूंगा कि यदि आपको 900 से 950 के स्तर पर IRCTC मिलता है तो यह अच्छा होगा।

सवाल: क्या आप पाँच बजट स्टॉक्स पर सुझाव दें सकते हैं जिनमें निवेश किया जा सकता हैं?

जवाब: मैं कहूंगा कि न केवल बजट के नजरिए से, निश्चित रूप से उन शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर विषय, यदि आप इन स्तरों पर बाजार को देखते हैं, तो मैं कहूंगा कि FMCG निश्चित रूप से काफी अच्छा दिख रहा है। हमने अच्छा अट्रैक्शन देखा है और जुलाई हमेशा जुलाई रहा है और अधिकांश समय अगस्त रहा है। ऐतिहासिक रूप से, यदि आप पिछले 10-12 वर्षों की जांच करते हैं तो यह काफी आशाजनक महीना रहा है।

सवाल: क्या आप यहां अपने शीर्ष दांव हमारे साथ साझा कर सकते हैं?

जवाब: HUL, ITC, Tata Consumers, Merico ये सभी स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं। इसलिए जहां तक FMCG स्टॉक सेक्टर का सवाल है, कोई भी सेक्टोरल फंड, ETF खरीद सकता है। तो हो सकता है कि ये सभी स्टॉक, जिनका मैंने उल्लेख किया है, सकारात्मक दिख रहे हैं, कम से कम कैलेंडर वर्ष के शेष भाग में, लगभग 15% से 20% रिटर्न देने की उम्मीद है, जो कि काफी अच्छा भी है। मेरा मतलब है कि यदि यह 28-50 को पार करने में सफल रहता है, तो यह आगे की गति या रैली में ईंधन जोड़ सकता है। फिर एक और क्षेत्र जो मुझे पसंद है वह है तेल और गैस। अगर आप ONGC, BPCL को देखें, तो ऐसा लगता है कि कंसोलिडेटेड हो गया है। इसलिए BPCL सकारात्मक दिख रही है। Gujarat Gas पर सकारात्मक नजर आ रही है। मेरा मतलब है, हमने पूरे गैस में तेल को काफी अच्छा प्रदर्शन करते देखा है। जहां तक ​​रिफाइनरियों का सवाल है तो Reliance ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए ONGC जीवन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। ये तीन मजबूत सेक्टर हैं जो मुझे लगता है कि यहां से काफी अच्छा कर सकते हैं, और उस Nifty PSU Banking Index के अलावा, जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने ऐसा किया, और जिसके कारण हमने बैंक निफ्टी को वास्तव में 53,000 के स्तर तक बढ़ते हुए देखा। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह का हालिया ब्रेकआउट हमने एसबीआई में देखा है। साथ ही, मेरा मतलब है कि यह 900 गो के स्तर से आगे बढ़कर 951,000 के स्तर तक भी पहुंच रहा है। तो, हां, पीएसयू बैंकिंग पैक से, यह एसबीआई ही है जो सकारात्मक दिख रहा है। और इसके अलावा, तेल और गैस, जैसा कि मैंने कहा, और एफएमसीजी, ये तीन अन्य क्षेत्र हैं जो मुझे पसंद हैं और सकारात्मक दिख रहे हैं।

सवाल: डेल्टा कॉर्प के शेयर्स पर आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे?

जवाब: ऐसा लगता है कि डेल्टा कॉर्प अब कम से कम अल्पावधि में उलट गया है। मेरा मतलब है, जो भी गिरावट होनी थी वह अल्पावधि में हुई है। और अभी यह एक त्रिकोणीय पैटर्न के भीतर समेकित हो रहा है। तकनीकी रूप से, हम एक कंसोलिडेटेड या एक सीमा बंधन गति से देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 130 से 150 एक सीमा है जिसके भीतर डेल्टा कॉर्प अभी है। मैं पहले से ही अनुमान लगा रहा हूं कि यह रेंज तेजी का ब्रेकआउट प्रदान करने की संभावना है क्योंकि ऐसा लगता है कि यह काफी ओवरसोल्ड क्षेत्र से उलट हो गया है, जिसमें लघु से मध्यम अवधि के संकेतक सकारात्मक हो गए हैं। इसलिए अगर आगे बढ़ते हुए, हम 150 के स्तर को पार करने में भी कामयाब रहे, तो कीमत की पुष्टि भी होगी। तो यह 150 के स्तर का मूल्य गति ब्रेकआउट हो सकता है। यह व्युत्क्रम धारक पैटर्न से भी ब्रेकआउट प्रदान करेगा। और उसके बाद यह 100 8200 तक पहुंच सकता है। तो हाँ, डेल्टा कॉर्प सकारात्मक दिखता है, लेकिन कीमत की पुष्टि 150 से ऊपर होगी।

सवाल: एक महीने के परिप्रेक्ष्य में सीमेंस पर आपका सुझाव क्या होगा? क्या यह नई प्रविष्टि लेने के लिए एक अच्छा स्टॉक है?

जवाब: मैं कहूंगा कि यह स्टॉक पहले ही काफी ऊपर जा चुका है और हमने एक अच्छा उछाल देखा है। और आज, दिलचस्प बात यह है कि एफएनओ बास्केट से, जिन्होंने वास्तव में पिछले एक साल, दो वर्षों में काफी मजबूत रिटर्न दिया है, मेरा मतलब है, रक्षा से संबंधित रक्षात्मक शेयरों को देखते हैं जैसे BHEL या खुदरा जैसी प्रवृत्ति और फिर सीमेंस, वे कभी नहीं गिर रहे थे और बहुत तेज़ी से समाहित हो रहे थे और स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे से उलट जाते थे। इसलिए हमने इन शेयरों में एक अच्छा रुझान देखा है, लेकिन फिर ये काफी हद तक पहुंच गए हैं और वहां से हम नकारात्मक विचलन देख रहे हैं। इसलिए मेरा मानना ​​है कि जहां तक ​​अब सीमेंस का सवाल है, और यह 74,57,500 के स्तर को पार करने में सक्षम नहीं होता है, तब तक समग्र दृष्टिकोण कम से कम 6750 के स्तर तक नकारात्मक रहेगा।