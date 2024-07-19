scorecardresearch
Newsबजट 2025#ModinomicsBudget2024: सरकार चार धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरु किया

#ModinomicsBudget2024: सरकार चार धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरु किया

केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को उत्तराखंड सरकार को कहा कि अब एक नया पोर्टल ‘ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल' अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के साथ जुड़ गया है। अब जो लोग चार धाम यात्रा पर जाएंगे उनके लिए ये योजना है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 19, 2024 17:25 IST
आगामी बजट में अब केंद्र सरकार एक नई योजना शामिल करने जा रही है। केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार को उत्तराखंड सरकार को कहा कि अब एक नया पोर्टल ‘ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल' अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के साथ जुड़ गया है। अब जो लोग चार धाम यात्रा पर जाएंगे उनके लिए ये योजना है। ये डिजिटल स्वास्थय अकाउंट आप ऑनलाइन बनवा सकते है। अब ये पोर्टल तीर्थयात्रियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है और ये कार्ड यात्रियों को मजबूत प्रबंधन देने में मदद कर सकता है।

ABHA का उद्देशय देश में डिजिटल स्वास्थय का एक ढ़ाचा तैयार करना है। उत्तराखंड सरकार इस योजना को ई-स्वास्थ्य धाम पोर्टल के नाम से शुरुआत की है।केंद्र ने स्वास्थय के लिए ये पोर्टल eswasthyadham.uk.gov.in की शुरूआत की है। ये चार धाम यात्रियों की सुरक्षा करने में मदद करेगा। 

अब जानते है क्या है ABHA कार्ड? 

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी ABHA जब खुलवाते है तो इसमें आपको 14 अंको का एक यूनिक कोड मिलेगा। ये आईडी पूरे देशभर में हेल्थ सर्विस के लिए स्वीकार किया जाएगा। ABHA हेल्थ कार्ड से स्वास्थय के सभी लाभों को उठा सकते है। 
 
कैसे बनवाएं ABHA हेल्थ कार्ड? 

इसे कम समय में 14 अंको के कोड को जनरेट कर सकते है। सबसे पहले eswasthyadham.uk.gov.in/login इस वेवसाइट पर जाएं । अगर इस पोर्टल को पहली बार खोलेंगे तो इसमें आपको नाम,पता,मोबाइल नम्बर देना होगा। अपनी अब तक के मेडिकल अपडेट करें और उसके बाद आईडी बन जाएगी। इसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते है। इस कार्ड के अधिक जानकारी के लिए 104 हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करें। 



पोर्टल के लाभ 

ये पोर्टल आपको कई तरह के लाभ दे सकता है। केंद्र सरकार ने बढ़ती तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए इसे जारी किया है। ये चार धाम यात्रा अधिक ऊंचाई पर हैं, यहां ठंड के मौसम और कम ऑक्सीजन लेवल के कारण हाई ब्लड प्रेशर यानी हाईपरटेंशन, डायबिटीज, हॉर्ट और फेफड़ों की समस्या से जुड़े रोग जैसे अन्य उच्च ऊंचाई से संबंधित स्वास्थ्य दिक्कतें हो सकती है। 

इन बातों का ध्यान रखें

ये पोर्टल की आइडी बेहद खास है। इस कार्ड का कोड आपके आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करके जनरेट की गई 14 अंकों की हेल्थ आईडी है। इस कार्ड से तमाम सुविधाएं ली जा सकती है। अब तक 65 करोड़ से भी ज्यादा ABHA हेल्थ कार्ड बनाएं जा चुके है। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमारे साथ साझा करें

