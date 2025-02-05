Budget 2025: बजट में हेल्थ सेक्टर पर दिया जोर, दिग्गजों ने कहा कि....

बजट 2025 में हेल्थ सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वित्त पोषण में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में 150 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा सराहनीय कदम हैं। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट से स्वदेशी उत्पादन को बल मिलेगा। साथ ही डिजिटल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की योजना से स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में सुधार की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि महामारी जैसी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी भी मजबूत होगी।

नीचे जानते हैं कि बजट 2025 में हेल्थ सेक्टर से जुड़े एलानों पर दिग्गजों की क्या प्रतिक्रिया है।

यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, कौशांबी के सीएमडी डॉ. पी.एन. अरोड़ा ने कहा कि बजट 2025-26 में सरकार ने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के जो कदम उठाए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। खासतौर पर, जिला अस्पतालों में 200 डे-केयर कैंसर सेंटर खोलने की घोषणा एक बड़ा फैसला है, जो कैंसर की जल्द पहचान और इलाज को आसान बनाएगा, खासकर दूर-दराज के इलाकों में।

मिनिमल एक्सेसरीज स्मार्ट सर्जरी हॉस्पिटल (MASSH) के चेयरमैन व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हनीश बंसल ने कहा, "हम सरकार के प्रोग्रेसिव बजट मेजर्स की सराहना करते हैं, जो मरीजों को राहत प्रदान करने से शुरू होते हैं। यूनियन बजट में 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट का प्रस्ताव है और दवा कंपनियों द्वारा रोगी सहायता कार्यक्रमों को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है, जिससे जरूरतमंदों तक मुफ्त दवाएं पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त, 37 नई दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट सूची में शामिल किया गया है। रोगियों, विशेष रूप से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे रोगियों के लिए लागत कम करने पर यह स्पष्ट ध्यान असाधारण देखभाल के लिए हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। 10,000 सीटों के तत्काल जोड़ और अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटों तक पहुंचने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ चिकित्सा शिक्षा में महत्वपूर्ण विस्तार हमारे देश के स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को और मजबूत करता है। ये रणनीतिक उपाय वास्तव में सभी के लिए एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य में विश्वास जगाते हैं।

इंफोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर,योगेश मुद्रास का कहना है कि जीवन रक्षक कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को छूट देना और घटाना सरकार का एक सराहनीय कदम है, जिससे कैंसर के इलाज को सस्ता बनाने में मदद मिलेगी। 36 नई जीवन रक्षक दवाओं को छूट सूची में शामिल किया गया है, जिससे मरीजों को काफी फायदा होगा और घरेलू उत्पादन भी बढ़ेगा।

