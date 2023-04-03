मुंबई के रियल एस्टेट में महंगाई का असर

scorecardresearch
बढ़ती ब्याज दरों का असर अब घरों की बिक्री पर दिखने लगा है, ज्यादा बैंकों ने होम लोन को महंगा कर दिया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया (Knight Frank India) की घरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक रिपोर्ट बताती कि मुंबई में घरों की बिक्री का रजिस्ट्रेशन 11% घटा है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 3, 2023 12:59 IST
बढ़ती ब्याज दरों का असर अब घरों की बिक्री पर दिखने लगा है, ज्यादा बैंकों ने होम लोन को महंगा कर दिया है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया (Knight Frank India) की घरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक रिपोर्ट बताती कि मुंबई में घरों की बिक्री का रजिस्ट्रेशन 11% घटा है।

मुंबई में प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन घटा


नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2022 फरवरी में 10,379 प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री हुई थी, जबकि इस साल 2023 में ये आंकड़ा गिरकर 9,268 यूनिट रह गया है, यानी सालाना आधार पर इसमें 11% की गिरावट दर्ज हुई है। साल 2021 की फरवरी में 10,172 घरों की रजिस्ट्री हुई थी।

रियल एस्टेट कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से राज्य सरकार को 1,084 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। फरवरी में जितनी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री हुई है, उसमें से 82% हाउसिंग प्रॉपर्टीज थीं जबकि 18% नॉन-रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज थीं।

'प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ी'


नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल का कहना है कि राज्य सरकार को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से बड़ी कमाई हुई है, क्योंकि फरवरी में रजिस्टर्ड होने वाली प्रॉपर्टीज की औसत कीमत बढ़ी है।

फरवरी 2023 में रजिस्टर्ड हुई प्रॉपर्टीज की औसत वैल्यू 1.9 करोड़ थी, जो कि फरवरी 2022 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू से 65% ज्यादा है, क्योंकि तब एक प्रॉपर्टी की औसत वैल्यू 1.18 करोड़ थी।

बैजल के मुताबिक - प्रॉपर्टीज की वैल्यू के अलावा भी मेट्रो सेस से भी राज्य सरकार की कमाई में इजाफा हुआ है। फरवरी में जितनी कमाई हुई है वो एक दशक में सबसे ज्यादा है, जो कि 39 करोड़ प्रति दिन होता है। उन्होंने कहा कि ये मिड और हाई मिड सेगमेंट में तेजी का संकेत है, जो कि थोड़ी बहुत चुनौतियों के बावजूद इसमें मजबूती जारी रहेगी।

Apr 3, 2023