महिलाओं के लिए वेल्थ क्रिएशन और घर संभालने की टिप्स

घर में बच्चे के आने की आहट से ही ज्यादातर माता-पिता उत्साहित हो जाते हैं। नई जिम्मेदारी मिलने की खुशी ही अलग होती है, लेकिन मन के किसी कोने में ये सवाल भी रहता है कि क्या परवरिश की ये जिम्मेदारी करियर की राह में रुकावट पैदा करेगी? क्या पैरेंटिंग का मतलब करियर के साथ समझौता करना है?

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 3, 2023 13:24 IST
करियर से समझौता कौन करे?

नवजात या छोटे बच्चे की देखभाल के लिए अक्सर कामकाजी महिलाओं को ही करियर से समझौता करते देखा गया है। पहली वजह- बच्चों को जन्म देने और स्तनपान कराने जैसी कुछ खास जरूरतें केवल मां ही पूरी कर सकती है। दूसरी वजह- मैटरनिटी लीव, पैटरनिटी लीव से कई गुना ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादातर मामलों में पुरुषों के सामने जॉब छोड़ने का विकल्प पैदा ही नहीं होता।

डे-केयर सेंटर बेहतर विकल्प

परवरिश के लिए फुलटाइम जॉब को अचानक पूरी तरह छोड़ देना, समझदारी भरा फैसला नहीं कहा जा सकता है। मैटरनिटी लीव खत्म हो जाने के बाद अगर जरूरी लगे, तो अपनी छुट्टियां और बढ़वा लें। अगर इन छुट्टियों की भी सीमा पार कर जाए, तो फिर बच्चे को डे-केयर सेंटर में रखकर ऑफिस जाया जा सकता है। ज्यादातर कामकाजी महिलाएं अब इसी विकल्प को तरजीह देती हैं। आखिर डे-केयर सेंटर इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए जाते हैं।


घर में भी संवर सकता है करियर

आज के दौर में घर-बैठे कमाई करने के कई विकल्प मौजूद हैं. कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण जो 'वर्क फ्रॉम होम' कल्चर विकसित हुआ, वह पूरी दुनिया को नई राह दिखाने वाला है। ऑनलाइन पढ़ने-पढ़ाने से लेकर घर में ही रहकर डिजिटल कंटेंट बनाना और उसे सोशल मीडिया के 'कमाऊ प्लेटफॉर्म' पर अपलोड करना लोगों को खूब भा रहा है। इससे पहचान भी मिल रही है और पैसा भी।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 3, 2023