Newsऑटोमिलिए भारत के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर Zelo Knight+ से! ₹60,000 से कम में मिलेगा प्रीमियम फीचर और 100Km की रेंज

किफायती होने के साथ-साथ यह सबसे फीचर-रिच और वैल्यू-पैक्ड ई-स्कूटर है, जो हजारों लोगों को स्मार्ट और क्लीन मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 7, 2025 15:41 IST
Zelo Knight+

Zelo Knight+ Launched: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप Zelo Electric ने गुरुवार को भारत में अब तक का सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर Knight+ को लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹59,990 रखी गई है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल स्मार्ट, सुरक्षित और आसान ईवी मोबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम है। यह स्कूटर 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है जिसमें ग्लॉसी व्हाइट, ग्लॉसी ब्लैक और चार डुअल-टोन फिनिश जैसे मैट ब्लू, मैट व्हाइट, मैट येलो और मैट व्हाइट शामिल हैं।

रेंज और परफॉर्मेंस

Knight+ में 1.8kWh की पोर्टेबल LFP बैटरी दी गई है, जिसे घर पर चार्ज किया जा सकता है। Zelo का दावा है कि यह स्कूटर 100 किमी की रियल वर्ल्ड की रेंज और बेहतर थर्मल स्थिरता प्रदान करता है। 1.5kW मोटर से लैस यह स्कूटर 55 किमी/घंटा की टॉप स्पीड पकड़ सकता है।

सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स

Zelo ने इस बजट स्कूटर को प्रीमियम सेगमेंट की सुविधाओं से लैस किया है। Knight+ में Hill Hold Control, Cruise Control, Follow-Me-Home हेडलैंप, USB चार्जिंग पोर्ट, और रिमूवेबल बैटरी जैसे फीचर्स शामिल हैं जो आमतौर पर महंगे मॉडलों में देखने को मिलते हैं।

Zelo Electric के को-फाउंडर मुकुंद बाहेती ने कहा कि Knight+ सिर्फ एक स्कूटर नहीं है, यह भारत के लिए एक प्रीमियम लेकिन सुलभ ईवी विजन का प्रतीक है। ₹59,990 में यह सबसे फीचर-रिच और वैल्यू-पैक्ड ई-स्कूटर है, जो हजारों लोगों को स्मार्ट और क्लीन मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

आदित्य बाहेती ने आगे कहा कि Knight+ रोजाना के भारतीय राइडर के लिए डिजाइन किया गया है। 

Zelo का मौजूदा पोर्टफोलियो

Zelo Electric के पोर्टफोलियो में फिलहाल चार मॉडल हैं: तीन लो-स्पीड स्कूटर (Zoop, Knight, Zaeden) और एक हाई-स्पीड RTO-रजिस्टर्ड मॉडल Zaeden+ है।

डिलीवरी और बुकिंग

Knight+ के लिए प्री-बुकिंग अब पूरे भारत में Zelo Electric के डीलरशिप्स पर शुरू हो चुकी है। डिलीवरी की शुरुआत 20 अगस्त 2025 से होगी।

Gaurav
Aug 7, 2025