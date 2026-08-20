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Newsऑटो2.09 लाख रुपये वाली Yezdi Roadster Red Wolf अब ऑनलाइन भी उपलब्ध

2.09 लाख रुपये वाली Yezdi Roadster Red Wolf अब ऑनलाइन भी उपलब्ध

Jawa Yezdi Motorcycles ने Yezdi Roadster Red Wolf को Amazon और Flipkart पर लिस्ट कर दिया है। ग्राहक बाइक की खरीद ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, जबकि बाकी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी का काम डीलरशिप के जरिए पूरा होगा।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 20, 2026 16:35 IST
Yezdi Roadster Red Wolf
Yezdi Roadster Red Wolf

In Short

  • Yezdi Roadster Red Wolf अब Amazon.in और Flipkart से बुक की जा सकती है
  • बाइक की एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत 2.09 लाख रुपये है
  • बाकी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और डिलीवरी अधिकृत डीलर के जरिए होगी

Jawa Yezdi Motorcycles ने Yezdi Roadster Red Wolf को ऑनलाइन खरीदने का विकल्प शुरू कर दिया है। अब ग्राहक इस बाइक की बुकिंग Amazon.in और Flipkart से कर सकते हैं। कंपनी का मकसद बाइक को ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाना और खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

कीमत 2.09 लाख रुपये

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Yezdi Roadster Red Wolf की कीमत 2.09 लाख रुपये एक्स-शोरूम, दिल्ली है। यह बाइक कंपनी के अधिकृत डीलरशिप पर भी मिलती रहेगी।

ग्राहक Amazon.in या Flipkart पर एक्स-शोरूम बुकिंग की रकम दे सकते हैं। इसके बाद बाकी ऑन-रोड पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का काम स्थानीय अधिकृत डीलर पूरा करेगा।

बाइक का लुक और इंजन

Red Wolf को गहरे लाल रंग और ज्यादा क्रोम फिनिश के साथ पेश किया गया है। इसका लुक पुरानी Yezdi बाइक्स से प्रेरित है। इसमें 350 Alpha2 लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। बाइक में छह-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच भी मिलता है।

लंबी राइड के लिए तैयार

कंपनी का कहना है कि इस बाइक को लंबी दूरी की राइडिंग के लिए तैयार किया गया है। इसमें आरामदायक सीटिंग, डुअल-चैनल ABS और 12.5-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है।

Yezdi का दावा है कि बाइक एक बार टैंक फुल होने पर 350km से ज्यादा चल सकती है।

ऑनलाइन कैसे खरीदें

ग्राहक Amazon.in या Flipkart पर बुकिंग करके खरीदारी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद स्थानीय डीलर ऑर्डर कन्फर्म करेगा।

बाकी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और बाइक की डिलीवरी डीलरशिप के जरिए होगी। एक्सेसरीज और दूसरे ऐड-ऑन भी डीलरशिप से ही मिलेंगे।

वारंटी और दूसरे फायदे

Red Wolf के साथ चार साल या 50,000km की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। इसे छह साल तक बढ़ाने का विकल्प भी है। कंपनी नियमों और शर्तों के तहत आठ साल तक रोडसाइड असिस्टेंस और पांच साल तक Annual Maintenance Contract का विकल्प भी देती है।

Jawa Yezdi Motorcycles के भारत में 450 से ज्यादा सेल्स और सर्विस टचपॉइंट्स हैं। ऑनलाइन बिक्री के जरिए कंपनी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना चाहती है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 20, 2026