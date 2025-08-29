Car Buying Tips: जब भी कोई कार खरीदने जाता है, तो सबसे पहले वह फ्यूल के ऑप्शन, फीचर्स और बजट को ध्यान में रखता है। लेकिन कार का कलर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सब फीचर्स। आजकल कार कंपनियां कार को कई कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च करती है लेकिन फिर भी जानकारों के अनुसार, कार के लिए सफेद रंग (White Colour) सबसे सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प माना जाता है। चलिए जानते हैं इसकी पीछे का क्या कारण है?

गर्मियों में ठंडक

जैसे हल्के रंग के कपड़े हमें ठंडा रखते हैं, वैसे ही सफेद कारें गहरे रंगों की तुलना में ज्यादा सूरज की रोशनी और गर्मी को अपने में नहीं समती जिससे कार अन्य कलर की तुलना में ठंडा रहता है। एक स्टडी के मुताबिक एक घंटे तक सूरज की रोशनी में रहने के बाद, काले रंग की कार का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि सफेद कार का तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस रहता है।

लंबे समय तक चमकदार रंग

गहरे रंग की कारें, खास कर लाल और काले रंग की कारें, रोजाना सूरज की रोशनी में आने पर रंग के फीके पड़ने और दाग-धब्बे दिखने की अधिक संभावना होती है। वहीं, सफेद कारें ज्यादा समय तक अच्छी दिखती हैं। यहां तक कि जब पेंट फीका पड़ता है, तो यह दूर से ज्यादा ध्यान नहीं आता। इसके अलावा, सफेद कारों पर खरोंचें भी कम दिखाई देती हैं, जिससे इनकी देखभाल करना आसान होता है।

कम मेंटेनेंस कॉस्ट

सफेद कार को फिर से रंगवाना सस्ता होता है क्योंकि यह रंग बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। खास या कस्टम रंगों की तुलना में सफेद रंग का मिलना आसान होता है और इनकी कीमत भी कम होती है। वहीं, मैट फिनिश ज्यादा महंगे होते हैं, जबकि सामान्य सफेद रंग सबसे किफायती और आसान विकल्प होता है।

हाई रिसेल वैल्यू

सफेद कारों की रिसेल वैल्यू बाजार में सबसे अधिक मांग रहती है। BASF Colour Report 2024 के अनुसार, 2024 में दुनियाभर में बेची गई लगभग 49% कारें सफेद रंग की थीं, जबकि काले रंग की कारों का आंकड़ा केवल 18% था।

सफेद रंग बहुत ही काम का और समझदारी भरा होता है। यह आराम देता है, टिकाऊ होता है और कीमत के हिसाब से भी अच्छा रहता है। अगर आप ठंडी जगह पर रहते हैं या आपकी गाड़ी के लिए छाया वाली पार्किंग है, तो चमकीले रंग भी अच्छे लग सकते हैं।