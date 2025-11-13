भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में 350cc सेगमेंट पर अगर किसी का एकतरफा राज चलता है, तो वह है Royal Enfield (RE) का। कंपनी के पास इस सेगमेंट में Classic 350, Bullet 350 और Hunter 350 जैसे अन्य मॉडल भी हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रॉयल एनफील्ड के पास 350cc सेगमेंट में 90% से अधिक मार्केट शेयर है जिससे कंपनी ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। हालांकि मन में यह सवाल जरूर उठता है कि इतने कंपीटिशन के बावजूद आखिर RE इस सेगमेंट का बेताज बादशाह क्यों बना हुआ है? चलिए डिटेल में जानते हैं।

advertisement

1. ब्रांड वैल्यू

सबसे पहली और बड़ी वजह है ब्रांड वैल्यू। Royal Enfield सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि एक इमोशन है। इसका नाम आते ही राइडर्स के दिमाग में क्लासिक, रग्ड और दमदार मोटरसाइकिल की इमेज बन जाती है। सालों से RE ने एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाई है, जो आज भी उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

2. 350cc इंजन का संतुलन

RE की 350cc बाइक्स जैसे Classic 350, Bullet 350 और Hunter 350 खासतौर पर भारतीय सड़कों और राइडिंग स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं।

इनका इंजन न तो बहुत भारी है और न ही बहुत हल्का- सिटी राइड और हाईवे, दोनों जगह यह स्मूद और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है। टॉर्क भी इतना पर्याप्त होता है कि कम RPM पर भी बाइक दमदार महसूस होती है।

3. कम्फर्ट और राइडिंग एक्सपीरियंस

RE बाइक का लुक, सीटिंग पोजीशन, वाइब्रेशन कंट्रोल और स्टेबिलिटी भारतीय राइडर्स को बेहद पसंद आती है। लंबी राइड पर भी थकान कम होती है और बाइक पर बैठते ही एक प्रीमियम फील मिलती है।

4. मजबूत सर्विस नेटवर्क

Royal Enfield देशभर में फैले सर्विस सेंटरों के साथ एक भरोसेमंद आफ्टर-सेल्स नेटवर्क चलाता है। इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि लोग 350cc में इसके मॉडल को खरीदने में हिचकते नहीं।

5. कस्टमाइजेशन का भरपूर विकल्प

RE मालिक अपनी बाइक को अपनी पसंद के हिसाब से बदलना पसंद करते हैं। मार्केट में इसके सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन ऑप्शन्स उपलब्ध हैं जैसे- सीट, एग्जॉस्ट, हैंडल, रंग, और कई एक्सेसरीज

