BYD की गाड़ियों से अमेरिका को किस बात का डर? जापान में मौजूद अपने एयरबेस पर एंट्री बैन करने का फैसला

अमेरिकी सेना ने चीन की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी BYD को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने जापान में स्थित अपने एक प्रमुख एयरबेस पर BYD की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि इन गाड़ियों की मौजूदगी से सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

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26 अक्टूबर से लागू होगा प्रतिबंध

अमेरिकी सेना ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को बताया कि जापान के ओकिनावा द्वीप पर स्थित कडेना एयरबेस में BYD की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

न्यूज एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रतिबंध सोमवार, 26 अक्टूबर से लागू होगा। कडेना एयरबेस जापान में अमेरिकी वायुसेना का एक प्रमुख केंद्र है। यह एयरबेस जापान के दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों की उस रणनीतिक श्रृंखला में स्थित है, जो पूर्वी चीन सागर के किनारे फैली हुई है।

सुरक्षा को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता

अमेरिकी सेना का कहना है कि BYD की गाड़ियों की मौजूदगी सुरक्षा के लिहाज से जोखिम पैदा कर सकती है। इसी वजह से एयरबेस में इन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।

हालांकि, इस फैसले पर BYD की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कंपनी ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर

टेस्ला को पीछे छोड़ चुकी है BYD

BYD दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों में शामिल है। साल 2025 में कंपनी ने बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में अमेरिकी कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ दिया था।

BYD लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपना कारोबार बढ़ा रही है। जापान भी उन बाजारों में शामिल है, जहां कंपनी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

कंपनी ने जुलाई में जापान में अपनी Racco इलेक्ट्रिक मिनीकार लॉन्च की थी। इसके जरिए BYD उस बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जहां घरेलू ऑटोमोबाइल कंपनियों का दबदबा है।

पेंटागन पहले भी उठा चुका है सवाल

यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने BYD को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता जताई है।

इस साल जून में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने BYD समेत कई चीनी कंपनियों को ऐसी कंपनियों की सूची में शामिल किया था, जिनके बारे में उसका मानना है कि वे चीन की सेना का समर्थन करती हैं।

इस सूची में ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, इंटरनेट कंपनी बायडू और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता NIO का नाम भी शामिल था।

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हालांकि, BYD ने पेंटागन के इस फैसले को खारिज कर दिया था। कंपनी ने कहा था कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक और कानूनी रास्ते अपनाएगी।