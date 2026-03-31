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NewsऑटोEV Scooter का जलवा! सड़कों पर क्यों छाए इलेक्ट्रिक स्कूटर और ईवी बाइक क्यों रह गई पीछे? जानिए ये बड़े कारण

EV Scooter का जलवा! सड़कों पर क्यों छाए इलेक्ट्रिक स्कूटर और ईवी बाइक क्यों रह गई पीछे? जानिए ये बड़े कारण

शहरों की सड़कों पर नजर डालें तो ईवी स्कूटर की संख्या कहीं अधिक दिखाई देती है। ईवी स्कूटर की मार्केट में एथर, बजाज, टीवीएस और ओला जैसे ब्रांड्स ने एकतरफा पकड़ बना ली है। चलिए जानते हैं आखिर ईवी बाइक की तुलना में ईवी स्कूटर की संख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है?

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 31, 2026 16:23 IST
AI Generated Image

In Short

  • ईवी स्कूटर सस्ते, आसान और शहरी जरूरतों के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल विकल्प बन रहे हैं
  • कम मेंटेनेंस, होम चार्जिंग और स्टोरेज जैसी सुविधाएं स्कूटर को बढ़त देती हैं
  • ईवी बाइक सेगमेंट अभी महंगा और सीमित विकल्पों के कारण पीछे चल रहा है

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक दिलचस्प ट्रेंड यह देखने को मिल रहा है कि ईवी बाइक की तुलना में ईवी स्कूटर ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं।

शहरों की सड़कों पर नजर डालें तो ईवी स्कूटर की संख्या कहीं अधिक दिखाई देती है। ईवी स्कूटर की मार्केट में एथर, बजाज, टीवीएस और ओला जैसे ब्रांड्स ने एकतरफा पकड़ बना ली है। चलिए जानते हैं आखिर ईवी बाइक की तुलना में ईवी स्कूटर की संख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है?

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1. कीमत और अफॉर्डेबिलिटी 

ईवी स्कूटर आमतौर पर ईवी बाइक से सस्ते होते हैं। ₹80,000 से ₹1.5 लाख की रेंज में अच्छे ईवी स्कूटर मिल जाते हैं, जबकि ईवी बाइक महंगी होती हैं। मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स के लिए स्कूटर एक बजट-फ्रेंडली ऑप्शन बनकर उभरा है।

2. शहरों के लिए बेहतर डिजाइन

भारत के ज्यादातर शहरों में ट्रैफिक और छोटी दूरी की यात्रा आम बात है। ईवी स्कूटर का कॉम्पैक्ट डिजाइन, हल्का वजन और आसान हैंडलिंग इन्हें शहरी उपयोग के लिए परफेक्ट बनाता है। ऑफिस जाने, मार्केट या छोटी दूरी के कामों के लिए लोग ईवी बाइक के बदले ईवी स्कूटर ले जाना पसंद करते हैं।

3. लो मेंटेनेंस और आसान चार्जिंग

ईवी स्कूटर का मेंटेनेंस कम होता है और कई मॉडल्स में बैटरी को निकालकर घर में चार्ज किया जा सकता है। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा नहीं है।

4. स्टोरेज और कम्फर्ट का फायदा

स्कूटर में सीट के नीचे स्टोरेज स्पेस मिलता है, जो डेली उपयोग के लिए बहुत काम आता है। हेलमेट, बैग या ग्रॉसरी रखने में आसानी होती है। इसके अलावा, स्कूटर की सीट और राइडिंग पोजिशन भी ज्यादा आरामदायक होती है।

5. ईवी बाइक अभी शुरुआती स्टेज में

ईवी बाइक का सेगमेंट अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। इनके ऑप्शन कम हैं, कीमत ज्यादा है और परफॉर्मेंस को लेकर भी ग्राहक थोड़ा सावधान रहते हैं। वहीं, स्कूटर मार्केट में कई भरोसेमंद ब्रांड्स पहले से मौजूद हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 31, 2026