Volvo C40 Recharge भारत में लॉन्च, 530km की रेंज

Volvo India ने अपनी पावरफुल इलेक्ट्रिक कार 'Volvo C40 Recharge' को भारत में ऑफिशियल तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस कार की शुरुआती कीमत 61.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम प्राइस) रखी है। वोल्वो का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज करने पर 530km चलती है। वहीं इस कार को 80% तक चार्ज होने में सिर्फ 27 मिनट का समय लगता है। कंपनी के इंडियन लाइनअप में वोल्वो C40 रिचार्ज दूसरी प्योर इलेक्ट्रिक कार है। इस इलेक्ट्रिक SUV की ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू की जा चुकी है। जिसे कस्टमर्स कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप से भी बुक कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी अगले कुछ हफ्तों में शुरू की जाएगी। वोल्वो C40 रिचार्ज, XC40 रिचार्ज का ही कूपे स्टाइल वर्जन है।

प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में वोल्वो C40 का मुकाबला हुंडई आयोनिक 5, किया EV6, BMW I4 और वोल्वो XC40 रिचार्ज से होगा। वोल्वो ने C40 रिचार्ज ​​​​​​को​ 14 जून को भारत में अनवील किया था। तब इसके डिजाइन और फीचर्स की डिटेल्स शेयर की गई थीं। C40 रिचार्ज EV में 8 कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें ब्लैक स्टोन, फ्यूजन रेड, थंडर ग्रे, फोजर्ड ब्लू, सिल्वर डाउन और क्रिस्टल व्हाइट, सेज ग्रीन और ओनेक्स ब्लैक शामिल हैं। वोल्वो C40 रिचार्ज का इंडियन वर्जन ट्विन मोटर्स के साथ आता है। ये ट्विन मोटर 408PS की पावर और 660NM का टॉर्क जनरेट करती है। यह ऑल-व्हील-ड्राइव वर्जन 4.7 सेकेंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 180 किमी प्रति घंटा है।

ग्लोबल मार्केट में कार के साथ रियर-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा एक सिंगल मोटर भी मिलती है, जो 235bhp की पावर और 420Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये कार 7.4 सेकेंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। वोल्वो C40 रिचार्ज अट्रैक्टिव और मॉर्डन है। इसमें कंपनी के सिग्नेचर स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं। इनमें बॉडी कलर्ड कवर्ड ग्रिल, प्रोजेक्टर LED हेडलैंप, 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, डोर मिरर कवर्स, हाई-ग्लोस ब्लैक साइड विंडो ट्रिम, प्रोटेक्टिव UV कोटिंग के साथ लेमीनेटेड पेनारॉमिक रूफ, प्रोटेक्टिव कैप किट, मैट टेक ग्रे और टिंटेड रियर विंडो आदि शामिल हैं।

कार की लेंथ 4,440 मिमी, विड्थ 1,910 मिमी और हाइट 1,591 मिमी है। केबिन में कई तरह के इंट्यूटिव फीचर्स और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। साथ ही इसमें लेदर सीट्स देखने को मिलती हैं। C40 रिचार्ज को 2022 यूरो NCAP ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है, जो इसे सबसे सेफ कारों में से एक बनाता है। इसके अलावा कार में 360 डिग्री पार्किंग व्यू, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट, ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम (BLIS) क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, लेन-कीपिंग असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

