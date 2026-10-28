इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देने आ रही VinFast की नई SUV! भारत में पेटेंट फाइल

भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। वियतनाम की कार कंपनी VinFast भारत में अपनी एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी में है। पहले चर्चा थी कि कंपनी अपनी एंट्री लेवल कार वीएफ 3 को लॉन्च कर सकती है, लेकिन अब कंपनी ने वीएफ 5 फेसलिफ्ट का डिजाइन पेटेंट फाइल किया है। माना जा रहा है कि यह भारत में विनफास्ट की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार हो सकती है। हालांकि, पेटेंट फाइल होने का मतलब यह नहीं है कि कार का लॉन्च तय हो गया है।

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नए डिजाइन के साथ आ सकती है वीएफ 5

VinFast भारतीय बाजार में एंट्री के कुछ ही महीनों में रफ्तार पकड़ चुकी है। अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हाल में फाइल हुए वीएफ 5 फेसलिफ्ट के डिजाइन पेटेंट से कार के बाहरी लुक की जानकारी सामने आई है।

नई एसयूवी में पहले से अलग पोजिशन वाली पतली हेडलाइट्स, नया बोनट, बदले हुए बंपर और रिडिजाइन एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिल सकती हैं।

सितंबर 2026 में इस कार को वियतनाम में बिना किसी कवर के देखा गया था। उस दौरान सामने आए डिजाइन और भारत में फाइल हुए पेटेंट में काफी समानताएं हैं।

केबिन में क्या कुछ मिलेगा खास?

नई VF5 फेसलिफ्ट को मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देने के लिए बंपर के निचले हिस्से को काला रखा गया है। इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिल सकते हैं। पीछे की तरफ बड़ी एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी।

कार के केबिन में बड़ी फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया जा सकता है। हालांकि, सामने आई तस्वीरों में ड्राइवर डिस्प्ले नजर नहीं आया है।

कितनी होगी बैटरी और रेंज?

इंडोनेशिया में बिकने वाली VinFast VF5 में 29.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर 90 एचपी की पावर और 135 एनएम का टॉर्क देती है। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसकी रेंज 268 किलोमीटर है।

वहीं, दूसरे बाजारों में यह कार 37.23 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ भी उपलब्ध है। इस वेरिएंट की दावा की गई रेंज 326 किलोमीटर है। हालांकि, भारत में कौन सा बैटरी विकल्प मिलेगा, यह अभी साफ नहीं है।

कितनी होगी कीमत और किससे मुकाबला?

भारत में VinFast VF5 की संभावित शुरुआती कीमत करीब 12 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो सकती है। फिलहाल कंपनी की वीएफ 6 एसयूवी की शुरुआती कीमत 18.19 लाख रुपये है।

अगर VF5 इस कीमत पर लॉन्च होती है, तो यह भारत में विनफास्ट की सबसे सस्ती कार बन सकती है। इसका मुकाबला टाटा पंच ईवी और टाटा नेक्सॉन ईवी जैसी इलेक्ट्रिक कारों से हो सकता है। हालांकि, असली मुकाबला इसकी लॉन्च कीमत सामने आने के बाद ही साफ होगा।