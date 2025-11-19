Upcoming Electric SUVs: आने वाले हफ्तों में भारतीय इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां अलग-अलग सेगमेंट में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

Mahindara XEV 9S

लॉन्च की शुरुआत महिंद्रा एंड महिंद्रा करेगी। कंपनी 27 नवंबर को अपनी पहली 7 सीटर कार XEV 9S को पेश करेगी। यह मॉडल कंपनी की पहली थ्री रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी बनेगी। यह एसयूवी INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिस पर XEV 9e और BE 6 भी बनी हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने अभी तक इस एसयूवी के पावरट्रेन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 59kWh और 79kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल होगा, जो महिंद्रा की अन्य ईवी में भी देखे गए हैं।

टीजर से पता चलता है कि XEV 9S का फ्रंट लुक XEV 9e जैसा होगा, जिसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और त्रिकोणीय एलईडी हेडलैंप शामिल हैं।

फीचर्स के मामले में इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और लेवल 2 ADAS जैसी एडवांस तकनीक मिलेगी। साथ ही, सुरक्षा के लिए सात एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा भी दिया जाएगा।

Tata Sierra EV

टाटा मोटर्स सिएरा EV को पेश करेगी। ICE-पावर्ड सिएरा को 25 नवंबर को लॉन्च करने के बाद, कंपनी इस साल के अंत में इलेक्ट्रिक वर्जन को शोकेस करेगी। सिएरा EV की कीमतों का ऐलान 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है।

सिएरा EV में बैटरी के ऑप्शन अभी साफ नहीं हैं, पर माना जा रहा है कि इसमें Curvv EV और बड़ी Harrier EV वाले 55kWh और 65kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल हो सकता है।

टाटा मोटर्स ने इसके प्रोडक्शन मॉडल के एक्सटीरियर टीजर जारी किए हैं, जो ICE वर्जन के काफी करीब हैं, लेकिन इसमें एक क्लोज्ड ग्रिल होगी। फीचर्स की बात करें तो EV वर्जन में भी पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड सीटें और जेबीएल ऑडियो सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

Maruti Suzuki e Vitara

मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अपनी पहली गाड़ी e Vitara को 2 दिसंबर को लॉन्च करेगी। इस मॉडल को भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए तैयार किया जा रहा है। कंपनी अगस्त में ही 2,900 से ज़्यादा यूनिट्स 12 यूरोपीय देशों में निर्यात कर चुकी है।

e Vitara दो बैटरी विकल्पों के साथ आएगी: एक 49kWh पैक जो 144bhp फ्रंट मोटर के साथ होगा, और दूसरा 61kWh पैक जो 174bhp की पावर देगा।

ड़ी बैटरी वाले वेरिएंट में एक AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) विकल्प भी मिलेगा, जिसमें 65bhp की अतिरिक्त रियर मोटर होगी, जिससे कुल आउटपुट 184bhp और 300Nm का हो जाएगा।

advertisement

इस एसयूवी से 500 किलोमीटर से अधिक की रेंज की उम्मीद है। इसमें 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, फिक्स्ड-ग्लास सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे आधुनिक फीचर्स होंगे।