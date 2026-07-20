नई कार खरीदने से पहले यह लिस्ट जरूर देखें, फेस्टिव सीजन से पहले बाजार में आ सकते हैं कई बड़े मॉडल

Upcoming car launches: फेस्टिव सीजन करीब आते ही मारुति सुजुकी, टोयोटा, किआ, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया और महिंद्रा नई और अपडेटेड गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें से कई मॉडल अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, इसलिए इनके फीचर्स और लॉन्च तारीख में बदलाव हो सकता है।

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ब्रेजा फेसलिफ्ट में मिल सकता है नया इंजन

मारुति सुजुकी 24 जुलाई को ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च कर सकती है। इसकी बुकिंग शुरू होने की बात कही गई है। नई ब्रेजा में मौजूदा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ फ्रॉन्क्स वाला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है।

ये खबर पढ़ना न भूलें: जेएसडब्ल्यू एमजी अगस्त में दो नई गाड़ियां ला सकती है जबकि महिंद्रा 15 अगस्त को स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट पेश कर सकती है।

छोटा इंजन मिलने पर इसे 1,200 सीसी से कम इंजन वाली चार मीटर से छोटी पेट्रोल गाड़ियों के कम टैक्स स्लैब का फायदा मिल सकता है। पुरानी ब्रेजा के 1,462 सीसी इंजन पर जीएसटी 2.0 के तहत 40% टैक्स लगता था। इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और स्कोडा कायलाक से हो सकता है।

किआ सिरोस ईवी की बुकिंग शुरू

किआ ने 15 जुलाई को सिरोस ईवी को ऑनलाइन पेश किया था। कैरेंस क्लैविस ईवी के बाद यह कंपनी की दूसरी मास-मार्केट इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसकी बुकिंग 25,000 रुपये में शुरू हो चुकी है और कीमत जुलाई के आखिर में सामने आ सकती है।

इसमें 51.4 किलोवाट-घंटा और 42 किलोवाट-घंटा के दो बैटरी पैक दिए जा सकते हैं। इनकी सर्टिफाइड रेंज 526 किलोमीटर और 443 किलोमीटर बताई गई है। बड़ी बैटरी वाला मॉडल 171 पीएस की ताकत के साथ 8.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है।

टोयोटा हिलक्स फेसलिफ्ट भी हो सकती है लॉन्च

टोयोटा 28 जुलाई को हिलक्स फेसलिफ्ट ला सकती है। कंपनी के टीजर में सिल्वर स्किड प्लेट, हनीकॉम्ब ग्रिल और बदले हुए एलईडी हेडलैंप दिखाई दिए हैं।

इसमें मौजूदा 2.8 लीटर डीजल इंजन जारी रह सकता है, जो 204 एचपी की ताकत और 500 एनएम तक टॉर्क देता है।

अगस्त में एमजी की दो नई गाड़ियां

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अगस्त में एक इलेक्ट्रिक एसयूवी और एक प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी ला सकती है। दोनों मॉडल इंडोनेशिया में बिकने वाली वुलिंग एक्सियन पर आधारित हो सकते हैं।

इन गाड़ियों को एमजी हेक्टर और एमजी मैजेस्टर के बीच रखा जा सकता है। प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल भारत के आम कार बाजार में इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर सकता है।

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स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट भी हो सकती है पेश

महिंद्रा 15 अगस्त के अपने सालाना कार्यक्रम में 2026 स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट पेश कर सकती है। इसमें नई ग्रिल, बदले हुए हेडलैंप और नया फ्रंट बंपर मिल सकता है। इसके 2.2 लीटर टर्बो डीजल और 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रह सकते हैं।