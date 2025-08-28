scorecardresearch
TVS Orbiter: टीवीएस ने लॉन्च किया दमदार ईवी स्कूटर! 34 लीटर बूट स्पेस, क्रूज कंट्रोल और 158km रेंज - प्राइस?

TVS Orbiter को कंपनी ने 6 कलर ऑप्शन- नीऑन सनबर्स्ट, स्ट्रैटोस ब्लू, लूणर ग्रे, स्टेलर सिल्वर, कॉस्मिक टाइटेनियम, और मार्शियन कॉपर में लॉन्च किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 28, 2025 14:52 IST
TVS Orbiter: टीवीएस मोटर कंपनी ने आज अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर (TVS Orbiter) को लॉन्च किया है, जो अपनी कैटेगरी में पहले कभी न देखे गए फीचर्स के साथ आता है। इसकी कीमत ₹99,900 (एक्स-शोरूम, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत, बेंगलुरु और नई दिल्ली) रखी गई है।

क्या-क्या हैं फीचर्स?

  • रेंज और पावर: TVS Orbiter में 3.1kWh बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर 158km की IDC रेंज देती है।
  • पहली बार 14 इंच का फ्रंट व्हील, क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, रिजनरेटिव ब्रेकिंग और 34 लीटर का बूट स्पेस जिसमें दो हेलमेट आसानी से रखा जा सकता है।
  • कनेक्टिविटी फीचर्स: स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, जियो-फेंसिंग, टाइम फेंसिंग, क्रैश/फॉल अलर्ट्स, एंटी-थेफ्ट नोटिफिकेशन और OTA (ओवर-द-एयर) सॉफ़्टवेयर अपडेट्स जैसे सुविधाएं। LCD क्लस्टर पर कॉल्स, मैसेजेस और पर्सनलाइज्ड अलर्ट्स भी देखे जा सकते हैं।
  • कम्फर्ट और डिजाइन: 845mm फ्लैटफॉर्म सीट, स्ट्रेट-लाइन फुटबोर्ड और अपराइट हैंडलबार के साथ सवार की आरामदायक सवारी के लिए डिजाइन किया गया है।
  • सुरक्षा और प्रैक्टिकलिटी: LED लाइटिंग, इमरजेंसी नोटिफिकेशन्स, लाइव ट्रैकिंग, टोइंग अलर्ट्स और मजबूत 169mm ग्राउंड क्लियरेंस।

लॉन्च पर बोलते हुए टीवीएस मोटर कंपनी के प्रेसीडेंट (इंडिया 2W बिजनेस), गौरव गुप्ता ने कहा कि टीवीएस मोटर में हमारा पूरा ध्यान तकनीक और कस्टमर फोकस्ड इनोवेशन पर है। अपनी मजबूत इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और आधुनिक क्षमताओं के दम पर हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो क्वालिटी, परफॉर्मेंस और सुरक्षा के मामले में दुनिया में नई मिसाल कायम कर रहा हैं। TVS Orbiter के साथ हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) ईकोसिस्टम का विस्तार कर रहे हैं और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने में योगदान दे रहे हैं।

सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हेड कम्यूटर एंड ईवी बिजनेस, अनिरुद्ध हलदार ने कहा कि TVS Orbiter, तकनीकी इनोवेशन और व्यावहारिकता का बेहतरीन मिश्रण है, जो शहरी यातायात के लिए आदर्श समाधान है।”

 

