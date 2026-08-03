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Newsऑटोईवी बाजार में TVS ने पकड़ी तेज रफ्तार, जुलाई की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

ईवी बाजार में TVS ने पकड़ी तेज रफ्तार, जुलाई की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

जुलाई 2026 में टीवीएस मोटर की इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया। कंपनी ने अपने मार्च के पुराने आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए बजाज ऑटो और एथर एनर्जी से ज्यादा ईवी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए। कुल बिक्री, घरेलू बाजार और विदेशों में भी टीवीएस की बिक्री में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 3, 2026 13:22 IST

In Short

  • जुलाई 2026 में टीवीएस के 55,480 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ।
  • टीवीएस की कुल बिक्री 38 फीसदी बढ़कर 6,29,675 यूनिट पहुंची।
  • बजाज ऑटो की कुल बिक्री भी 30 फीसदी बढ़कर 4,74,677 यूनिट रही।

TVS Motor EV Sales: टीवीएस मोटर कंपनी ने जुलाई 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री का अपना अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वाहन के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई में कंपनी के 55,480 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ।

इससे पहले टीवीएस ने मार्च 2026 में 51,781 इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बनाया था। जुलाई में कंपनी ने अपने इस पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

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बजाज और एथर से ज्यादा रहा रजिस्ट्रेशन

जुलाई में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन के मामले में टीवीएस सबसे आगे रही। बजाज ऑटो के 45,592 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। वहीं एथर एनर्जी ने जुलाई में 30,324 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया।

इस तरह जुलाई के दौरान टीवीएस का ईवी रजिस्ट्रेशन बजाज ऑटो और एथर एनर्जी दोनों से ज्यादा रहा।

टीवीएस की कुल बिक्री में 38 फीसदी बढ़ोतरी

टीवीएस मोटर कंपनी ने जुलाई 2026 में कुल 6,29,675 वाहनों की कंपनी से डीलरों तक बिक्री दर्ज की। जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 4,56,350 यूनिट था। इस तरह कंपनी की कुल बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

कंपनी की कुल टू-व्हीलर बिक्री भी 38 फीसदी बढ़ी। जुलाई 2026 में टीवीएस ने 6,03,138 टू-व्हीलर बेचे, जबकि जुलाई 2025 में यह संख्या 4,38,790 यूनिट थी।

घरेलू बाजार में भी बढ़ी मांग

भारत में टीवीएस की टू-व्हीलर बिक्री जुलाई में 42 फीसदी बढ़ी। कंपनी ने जुलाई 2026 में घरेलू बाजार में 4,37,394 टू-व्हीलर बेचे। पिछले साल इसी महीने यह संख्या 3,08,720 यूनिट थी।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई। जुलाई 2026 में कंपनी ने 60,934 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचे। जुलाई 2025 में यह आंकड़ा 23,605 यूनिट था। इस तरह ईवी बिक्री में 158 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

विदेशों में भी बढ़ी टीवीएस की बिक्री

टीवीएस के विदेशी कारोबार की कुल बिक्री जुलाई में 29 फीसदी बढ़कर 1,84,264 यूनिट हो गई। पिछले साल जुलाई में यह संख्या 1,42,629 यूनिट थी।

विदेशों में टू-व्हीलर बिक्री 27 फीसदी बढ़कर 1,65,744 यूनिट रही। वहीं थ्री-व्हीलर की बिक्री 51 फीसदी बढ़कर 26,537 यूनिट पहुंच गई।

बजाज ऑटो की बिक्री में भी उछाल

बजाज ऑटो ने जुलाई 2026 में कुल 4,74,677 वाहन बेचे। जुलाई 2025 में कंपनी ने 3,66,000 वाहन बेचे थे। इस तरह कुल बिक्री में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

बजाज की घरेलू बिक्री 20 फीसदी बढ़कर 2,20,192 यूनिट रही। वहीं विदेशों में बिक्री 39 फीसदी बढ़कर 2,54,485 यूनिट पहुंच गई।

कंपनी की टू-व्हीलर बिक्री 31 फीसदी बढ़कर 3,88,719 यूनिट रही। कमर्शियल वाहनों की बिक्री भी 23 फीसदी बढ़कर 85,958 यूनिट पहुंच गई।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 3, 2026