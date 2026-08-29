TVS Jupiter Dual Tone Spectral Range लॉन्च, बदलते रंग और नए फीचर्स के साथ कीमत 89,825 रुपये से शुरू
TVS Motor ने Jupiter 110 का नया Dual Tone Spectral Range लॉन्च किया है। इसमें Spectral Blue और Spectral Copper जैसे नए रंग दिए गए हैं, जो रोशनी और angle के हिसाब से अलग shade दिखाते हैं। नए variant में sequential turn indicators, connected features और premium styling भी मिलती है।
In Short
- TVS Jupiter Dual Tone Spectral Range दो नए colours में लॉन्च
- Sequential Turn Indicator और connected features इसकी बड़ी खासियत
- 113.3cc engine के साथ शुरुआती कीमत 89,825 रुपये
TVS ने अपने लोकप्रिय स्कूटर Jupiter 110 का नया Spectral Dual Tone variant लॉन्च किया है। इस नए मॉडल की सबसे खास बात इसका ऐसा रंग है, जो रोशनी और देखने के angle के हिसाब से अलग-अलग shade दिखाता है। इसकी शुरुआती कीमत 89,825 रुपये रखी गई है।
दो नए रंगों में आया नया Jupiter
नई TVS Jupiter 110 Spectral Series को दो रंगों में पेश किया गया है Spectral Blue और Spectral Copper। Spectral Blue में शाम के आसमान जैसा रंग नजर आता है, जबकि Spectral Copper में हल्का सुनहरा और कॉपर जैसा असर दिखाई देता है। अलग-अलग angle से देखने पर इनका shade थोड़ा बदलता हुआ नजर आता है।
Dual Tone डिजाइन भी मिलेगा
दोनों variants में सामने का apron, cowl और side floorboard panels सफेद रंग में दिए गए हैं। इससे स्कूटर को अलग Dual Tone look मिलता है। सीट का रंग भी body colour से मेल खाता है। Rear-view mirrors पर chrome finish दी गई है, जिससे स्कूटर थोड़ा ज्यादा premium दिखाई देता है।
Sequential Turn Indicator है बड़ी खासियत
नए Jupiter Spectral variant में सामने sequential turn signal lamp दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह इस segment में पहली बार दिया गया feature है। इसके अलावा स्कूटर में LED headlamp, infinity light bar, tail light bar, 3D emblem और piano black finish भी मिलती है।
सामान रखने के लिए अच्छी जगह
TVS Jupiter 110 में बड़ा underseat storage मिलता है। इसके साथ बड़ा floorboard और सामने 2-litre glove box भी दिया गया है। पीछे बैठने वाले यात्री के लिए backrest भी standard मिलता है। स्कूटर में लंबी सीट और 12-inch alloy wheels दिए गए हैं।
कई Smart Features भी मिलेंगे
स्कूटर में digital instrument cluster दिया गया है, जिसमें कई connected features मिलते हैं। इसमें navigation with voice assist, call alerts, SMS alerts और Find My Vehicle जैसे features शामिल हैं। साथ ही इसमें कितना fuel बचा है और कितनी दूरी तक स्कूटर चल सकता है जैसी जानकारी भी मिलती है।
Safety के लिए भी कई फीचर्स
TVS Jupiter 110 Spectral में follow-me headlamp, disc brake with SBT, emergency brake warning, hazard lamps, parking brake और turn signal reset जैसे features दिए गए हैं।
इसके साथ Body Balance Technology भी दी गई है, जो स्कूटर को बेहतर संतुलन और आसान handling देने में मदद करती है।
इंजन पहले जैसा ही
नए रंग और features के बावजूद इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। TVS Jupiter 110 में 113.3cc engine मिलता है, जो 8 PS की power और 9.8 Nm का torque देता है। इसमें start-stop system और silent start जैसे features भी मिलते हैं।
नया TVS Jupiter 110 Spectral Dual Tone उन ग्राहकों के लिए है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले स्कूटर में थोड़ा ज्यादा stylish और premium look चाहते हैं। इसका बदलता हुआ रंग और sequential indicators इसे बाकी Jupiter variants से अलग बनाते हैं।