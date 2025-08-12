Toyota Urban Cruiser Taisor: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV Urban Cruiser Taisor में दो अहम अपडेट किए हैं: पहला- नया Bluish Black एक्सटीरियर कलर और दूसरा- सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग का स्टैंडर्ड फीचर।

कंपनी का दावा है कि नया पेंट ऑप्शन चुनिंदा ट्रिम्स में शहरी स्टाइलिंग को स्पोर्टी टच देगा, वहीं एयरबैग अपग्रेड सुरक्षा स्तर को नए स्टैंडर्ड पर ले जाएगा।

टोयोटा का कहना है कि ये अपडेट न सिर्फ गाड़ी की सुरक्षा और स्टाइल को बेहतर बनाते हैं, बल्कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कंपीटिशन को भी बढ़ाते हैं। Bluish Black कलर उन खरीदारों को टार्गेट करता है जो प्रीमियम लुक के साथ दमदार सड़क उपस्थिति चाहते हैं, वहीं 6 एयरबैग का स्टैंडर्ड फीचर सेगमेंट में इसे सुरक्षा के लिहाज से मजबूत पोजिशन देता है। कंपनी को उम्मीद है कि ये बदलाव शहरी और अर्ध-शहरी दोनों बाजारों में Taisor की मांग को बढ़ाएंगे।

सुरक्षा में बड़ा सुधार

अब Taisor के सभी वेरिएंट्स- E, S, S+, G और V में ड्यूल फ्रंट, साइड और कर्टेन एयरबैग मिलेंगे। यह 360-डिग्री पैसेंजर प्रोटेक्शन देता है। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव टोयोटा की ग्लोबल सेफ्टी फिलॉसफी और बढ़ती कंज्यूमर डिमांड के अनुरूप है।

इंजन और परफॉर्मेंस

Urban Cruiser Taisor में दो इंजन विकल्प हैं: 1.2-लीटर K-Series पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल। माइलेज 22.79kmpl तक है। गियरबॉक्स ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल, 5-स्पीड AMT और 6-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

SUV में LED हेडलैम्प्स, ट्विन LED DRLs, क्रोम-एक्सेंटेड ट्रेपेज़ॉइडल ग्रिल, ड्यूल-टोन इंटीरियर्स, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, रियर AC वेंट्स और वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay के साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है।

टॉप वेरिएंट्स में क्रूज़ कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स (AT), वायरलेस चार्जिंग और Toyota i-Connect (स्मार्टवॉच और वॉइस असिस्टेंट कम्पैटिबिलिटी के साथ) भी हैं।

सेफ्टी टेक में VSC, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX माउंट्स शामिल हैं, जिन्हें अब छह स्टैंडर्ड एयरबैग का साथ मिला है।

कीमत और वारंटी

Urban Cruiser Taisor की एक्स-शोरूम कीमत ₹7.77 लाख से शुरू होती है। इसमें 3 साल/1,00,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसे 5 साल/2,20,000 किमी तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कंपनी एक्सप्रेस मेंटेनेंस और 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस भी देती है।