Toyota Innova Hycross: 26 नवंबर को नए अवतार में होगी लॉन्च, Flex-Fuel Hybrid इंजन से क्या बदल जाएगा पूरा खेल?

टोयोटा अपनी लोकप्रिय MPV Innova Hycross को नए अवतार में भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसका Facelift मॉडल 26 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। नई कार के डिजाइन से लेकर इंजन तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इसके Flex-Fuel Hybrid इंजन की हो रही है। आइए जानते हैं कि नई Innova Hycross में क्या कुछ बदल सकता है।

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Flex-Fuel Hybrid इंजन होगा सबसे बड़ा बदलाव?

नई Innova Hycross में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में देखने को मिल सकता है। टोयोटा इससे पहले Innova Hycross पर आधारित एक Strong-Hybrid प्रोटोटाइप दिखा चुकी है। यह इंजन ऐसे पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण पर चल सकता है, जिसमें 85% तक इथेनॉल होता है। इसे E85 कहा जाता है।

इस प्रोटोटाइप में 2.0 लीटर का चार सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई थी। अगर कंपनी यही तकनीक नई Innova Hycross में देती है, तो यह भारत में बिकने वाली टोयोटा की पहली Flex-Fuel पैसेंजर कार बन सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

नए इंजन के लिए क्या बदलाव किए गए?

ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल पर कार चलाने के लिए इंजन में कई बदलाव जरूरी होते हैं। टोयोटा ने अपने प्रोटोटाइप में Spark Plugs, Piston Rings, Fuel Pump और Filter को बदला था।

इसके अलावा Ethanol Sensor, नए Fuel Tank और Fuel Lines का इस्तेमाल किया गया था। ठंड में इंजन आसानी से स्टार्ट हो सके, इसके लिए Cold-Start System और प्रदूषण से जुड़े Catalyst Programming में भी बदलाव किए गए थे।

सामने से बदलेगा Innova Hycross का लुक

नई Innova Hycross का बाहरी डिजाइन भी बदला हुआ नजर आ सकता है। Patent Images और टेस्टिंग के दौरान दिखी कार के मुताबिक, इसमें नई Front Grille और बदली हुई लाइट्स मिल सकती हैं।

ग्रिल के बीच का हिस्सा नए डिजाइन में बंपर से जुड़ा दिखाई देता है। हालांकि, कार की साइड प्रोफाइल पहले जैसी रहने की उम्मीद है। नए Alloy Wheels, Rear Bumper और Tail Lamps में भी बदलाव हो सकते हैं।

केबिन में क्या कुछ नया मिलेगा?

नई Innova Hycross के केबिन का बेसिक डिजाइन पहले जैसा रह सकता है। इसमें मौजूदा Dashboard, ऊंचा Centre Console, Automatic Gear Selector और दरवाजों पर लगे Seat Adjustment Controls बरकरार रह सकते हैं।

टेस्टिंग के दौरान कार की Infotainment Screen ढकी हुई थी। ऐसे में नई स्क्रीन या अपडेटेड Software मिलने की संभावना है। कंपनी नई Upholstery और कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी दे सकती है, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं हुई है।

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अभी कितना माइलेज देती है Innova Hycross?

मौजूदा Innova Hycross में दो 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं। सामान्य पेट्रोल इंजन CVT के साथ आता है, जबकि Strong-Hybrid वर्जन में e-CVT मिलता है।

ARAI के मुताबिक, पेट्रोल वर्जन का माइलेज 16.13 kmpl और Hybrid वर्जन का 23.24 kmpl है। दोनों इंजन E20 फ्यूल पर चल सकते हैं। ऐसे में अगर नई Innova Hycross में ज्यादा इथेनॉल वाला Flex-Fuel इंजन मिलता है, तो यह मौजूदा मॉडल के मुकाबले एक अहम बदलाव होगा।