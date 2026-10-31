नई Toyota Innova Hycross में क्या होगा खास? इंडोनेशिया में दिखे कई नए फीचर्स, भारत में लॉन्च से पहले जानें क्या बदलेगा

oyota अपनी लोकप्रिय MPV Innova Hycross का फेसलिफ्ट मॉडल भारतीय बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, नई Innova Hycross Facelift को 26 नवंबर 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इसकी टेस्टिंग के दौरान कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इसी बीच कंपनी ने इंडोनेशिया में Innova Hycross के अपडेटेड मॉडल को पेश किया है, जिससे भारत में आने वाली नई इनोवा के संभावित फीचर्स का अंदाजा लगाया जा रहा है।

advertisement

इंडोनेशिया में लॉन्च हुई अपडेटेड इनोवा

Updated Innova Hycross Launched In Indonesia

Toyota ने इंडोनेशिया में Kijang Innova Zenix का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है। यही कार भारत में Innova Hycross के नाम से बिकती है।

इंडोनेशिया में इसके G Hybrid वेरिएंट की शुरुआती कीमत 475 मिलियन इंडोनेशियाई रुपिया यानी करीब ₹24.87 लाख है। वहीं, V Hybrid वेरिएंट की कीमत 517 मिलियन रुपिया यानी करीब ₹27.05 लाख से शुरू होती है। ये जकार्ता की ऑन-रोड कीमतें हैं।

नई इनोवा में मिल सकती हैं दो बड़ी स्क्रीन

अपडेटेड Kijang Innova Zenix के हाइब्रिड वेरिएंट में 12.3 इंच की नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3 इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

Updated Innova Hycross Launched In Indonesia

वहीं, नॉन-हाइब्रिड V और G वेरिएंट में 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन में इन-कार Wi-Fi की सुविधा भी दी गई है। माना जा रहा है कि भारत में आने वाले फेसलिफ्ट मॉडल में भी ये फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

360 डिग्री कैमरा और डैशकैम भी

इंडोनेशिया में अपडेटेड इनोवा में 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और DVR फंक्शन वाला डुअल-चैनल डैशकैम दिया गया है।

Updated Innova Hycross Launched In Indonesia

इसके अलावा पावर फोल्डिंग ORVM और अपडेटेड कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलते हैं। हालांकि, वहां के अपडेटेड मॉडल से रियर सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस चार्जर हटा दिए गए हैं।

Updated Innova Hycross Launched In Indonesia

भारत में इनमें से कौन-से फीचर्स मिलेंगे, इसकी पुष्टि लॉन्च के समय होगी।

डिजाइन में क्या बदलाव होंगे?

इंडोनेशिया में Toyota ने Modellista वर्जन भी पेश किया है। इसमें नए फ्रंट स्प्लिटर, साइड बॉडी क्लैडिंग और साइड स्टेप्स जैसे एक्सेसरीज दिए गए हैं।

भारत में टेस्टिंग के दौरान दिखी Innova Hycross Facelift में भी डिजाइन से जुड़े बदलावों के संकेत मिले हैं। हालांकि, भारतीय मॉडल का अंतिम डिजाइन अभी सामने नहीं आया है।

advertisement

इंजन में होगा बदलाव?

इंडोनेशिया में अपडेटेड इनोवा के इंजन विकल्प पहले जैसे ही हैं। इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन और इसी इंजन पर आधारित सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम मिलता है।

भारत में भी मौजूदा इंजन विकल्प जारी रहने की संभावना है। हालांकि, रिपोर्ट में फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक मिलने की संभावना भी जताई गई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

भारत में कब होगी लॉन्च?

रिपोर्ट के मुताबिक, Toyota Innova Hycross Facelift की लॉन्चिंग 26 नवंबर 2026 को तय है। नई कार की कीमत, वेरिएंट और भारत में मिलने वाले फीचर्स की पूरी जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी।