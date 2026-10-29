कम पेट्रोल में ज्यादा चलेगी Toyota की कार? कंपनी बना रही नया Hybrid इंजन, माइलेज बढ़ाने का ये है पूरा प्लान

जापानी कार कंपनी Toyota अपनी आने वाली कारों के लिए एक नया 1.5-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन तैयार कर रही है। कंपनी का लक्ष्य मौजूदा सिस्टम के मुकाबले 15% से ज्यादा बेहतर माइलेज देना है। इसके लिए पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल अलग-अलग तरह की हाइब्रिड कारों में किया जा सकेगा। आइए जानते हैं कि कंपनी इस नए सिस्टम में क्या बदलाव करने वाली है।

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नया 1.5-लीटर इंजन कैसे करेगा काम?

Toyota का नया हाइब्रिड सिस्टम चार सिलेंडर वाले 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर आधारित होगा। कंपनी इसके दो वर्जन तैयार कर रही है। पहला नैचुरली एस्पिरेटेड और दूसरा टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा।

नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यह मौजूदा 1.8-लीटर इंजन और 1.5-लीटर तीन सिलेंडर वाले इंजन की परफॉर्मेंस रेंज को कवर कर सके। वहीं, टर्बोचार्ज्ड वर्जन का इस्तेमाल ज्यादा तरह की कारों में किया जा सकेगा।

15% से ज्यादा माइलेज बढ़ाने की तैयारी

Toyota का दावा है कि नया सिस्टम मौजूदा हाइब्रिड तकनीक के मुकाबले 15% से ज्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देने के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है।

इसके लिए कंपनी इंजन के अंदर होने वाले घर्षण को कम करेगी। साथ ही, तापमान को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने, बिजली की बर्बादी घटाने और कार के एयरोडायनामिक डिजाइन में सुधार पर काम किया जा रहा है।

नए सिस्टम में छोटी और हल्की इलेक्ट्रिक मोटर, कॉम्पैक्ट पावर कंट्रोल यूनिट और सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होगा।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के लिए एक प्लेटफॉर्म

Toyota की योजना ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करने की है, जिस पर पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार, प्लग-इन हाइब्रिड और सामान्य हाइब्रिड कारें बनाई जा सकें।

नया हाइब्रिड सिस्टम पहले से छोटा और हल्का होगा। इससे कार के केबिन में जगह कम किए बिना इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को फिट करना आसान हो सकता है।

इस तकनीक से कार के बोनट की ऊंचाई कम रखने और डिजाइन को ज्यादा आकर्षक बनाने में भी मदद मिल सकती है। कंपनी जरूरत के मुताबिक अलग-अलग तरह की कारों का प्रोडक्शन भी बदल सकेगी।

कब आएंगी नए इंजन वाली कारें?

Toyota अपनी कारों में पेट्रोल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और फ्यूल-सेल जैसी अलग-अलग तकनीकों पर काम जारी रखना चाहती है। नया इंजन रिन्यूएबल और कार्बन-न्यूट्रल फ्यूल के अनुकूल बनाने की भी तैयारी है।

कंपनी आने वाले वर्षों में अपनी नई इंजन और हाइब्रिड तकनीक दूसरी कंपनियों को भी बेचने की योजना बना रही है।

हालांकि, Toyota ने अभी यह नहीं बताया है कि नए इंजन का प्रोडक्शन कब शुरू होगा, सबसे पहले किस कार में इसका इस्तेमाल होगा या इसकी पावर कितनी होगी। ऐसे में 15% से ज्यादा बेहतर माइलेज फिलहाल कंपनी का लक्ष्य है, किसी लॉन्च हो चुकी कार का प्रमाणित आंकड़ा नहीं।