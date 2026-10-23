भारत में इन 10 SUV का जबरदस्त क्रेज! Tata की इस कार ने सबको पछाड़ा, Maruti की पॉपुलर गाड़ी को लगा झटका

भारत में छोटी एसयूवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। खासकर 4 मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच इस सेगमेंट की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। टाटा मोटर्स की दो गाड़ियों ने बिक्री के मामले में बाजी मारी है। वहीं, मारुति, हुंडई, महिंद्रा और किआ की गाड़ियां भी टॉप 10 में शामिल हैं।

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छह महीने में बिकीं 8 लाख से ज्यादा SUV

अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान देश में 4 मीटर से छोटी कुल 8,13,657 एसयूवी बिकीं। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 28 फीसदी ज्यादा है।

इस दौरान टॉप 10 एसयूवी की कुल बिक्री 7,27,773 यूनिट रही। यानी इस सेगमेंट की कुल बिक्री में इन गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब 89 फीसदी रही। इनकी बिक्री सालाना आधार पर 30 फीसदी बढ़ी।

Tata Punch और Nexon का जलवा

टाटा पंच ने 1,23,287 यूनिट की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया। पिछले साल की तुलना में इसकी बिक्री 68 फीसदी बढ़ी, जो टॉप 10 में सबसे ज्यादा है। पंच पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक विकल्पों में उपलब्ध है।

दूसरे स्थान पर टाटा नेक्सन रही, जिसकी 1,11,919 यूनिट बिकीं। इसकी बिक्री में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

तीसरे नंबर पर मारुति फ्रॉन्क्स रही। इसकी 1,10,135 यूनिट बिकीं और बिक्री 43 फीसदी बढ़ी।

टॉप 10 में कौन सी SUV किस नंबर पर?

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच बिक्री के आधार पर टॉप 10 गाड़ियों की लिस्ट इस प्रकार है।

रैंक SUV मॉडल बिक्री (यूनिट) सालाना बदलाव 1 Tata Punch 1,23,287 +68% 2 Tata Nexon 1,11,919 +25% 3 Maruti Fronx 1,10,135 +43% 4 Maruti Brezza 80,516 -5% 5 Hyundai Venue 68,836 +38% 6 Kia Sonet 56,929 +21% 7 Mahindra XUV 3XO 52,851 +19% 8 Mahindra Bolero 51,720 +30% 9 Hyundai Exter 46,156 +40% 10 Mahindra Thar 25,424 +34%

इस लिस्ट में मारुति ब्रेजा एकमात्र ऐसी एसयूवी रही जिसकी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। इसकी बिक्री 5 फीसदी घटकर 80,516 यूनिट रह गई।

वहीं, हुंडई एक्सटर की बिक्री में 40 फीसदी और महिंद्रा थार की बिक्री में 34 फीसदी का उछाल आया।

इस साल 15 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है बिक्री

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वित्त वर्ष 2025-26 में इस सेगमेंट की कुल बिक्री 14,73,422 यूनिट रही थी। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में ही पिछले साल की कुल बिक्री का करीब 55 फीसदी हासिल हो चुका है।

त्योहारी सीजन और इलेक्ट्रिक एसयूवी की बढ़ती मांग को देखते हुए अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में इस सेगमेंट की बिक्री पहली बार 15 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर सकती है।