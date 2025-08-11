New Tesla Showroom: अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला (Tesla) ने भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए दूसरा शोरूम दिल्ली के एरोसिटी स्थित वर्ल्डमार्क 3 में खोला है। नया Tesla Experience Centre ग्राहकों को कंपनी की ईवी और टेक्नोलॉजी का नजदीकी अनुभव देगा। इससे पहले जुलाई 2025 में मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में कंपनी ने पहला शोरूम खोला था जिसके बाद अब यह दूसरा शोरूम, भारतीय बाजार में टेस्ला के विस्तार का अगला पड़ाव है।

दिल्ली शोरूम में चार V4 सुपरचार्जिंग यूनिट्स लगाई गई हैं, जो 250kW DC चार्जिंग क्षमता प्रदान करती हैं। चार्जिंग रेट ₹24 प्रति kWh तय की गई है।

मुंबई शोरूम के साथ Tesla ने भारत में Model Y पेश किया था, जो दो वेरिएंट्स- रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव (LR RWD) में उपलब्ध है। RWD में 60kWh LFP बैटरी है, जो WLTP साइकिल पर 500 किमी की रेंज देती है, जबकि LR RWD में बड़ी बैटरी के साथ 622 किमी तक की रेंज मिलती है।

परफॉर्मेंस के मामले में, RWD 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ता है, जबकि LR RWD यह 5.6 सेकंड में करता है। दोनों वेरिएंट की टॉप स्पीड 201 किमी/घंटा पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित है। V4 सुपरचार्जर सिर्फ 15 मिनट में RWD में 238 किमी और LR RWD में 267 किमी की रेंज भर सकते हैं।

Tesla ने भारत का पहला सेल्फ-ड्राइविंग पैकेज भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत बेस मॉडल से ₹6 लाख अधिक है। हालांकि, कुछ फीचर्स सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही सक्रिय होंगे।

Model Y RWD की कीमत ₹59.89 लाख और LR RWD की ₹67.89 लाख (दोनों एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। अतिरिक्त पेंट विकल्प ₹95,000 से ₹1.85 लाख तक हैं, जबकि स्टेल्थ ग्रे स्टैंडर्ड कलर है। बुकिंग के लिए ₹22,220 का शुरुआती भुगतान और सात दिन के भीतर ₹3 लाख का नॉन-रिफंडेबल अमाउंट देना होगा।

Tesla के मुताबिक, RWD की डिलीवरी Q3 2025 और LR RWD की Q4 2025 में शुरू होगी। मुंबई के BKC में कंपनी का पहला सुपरचार्जिंग स्टेशन भी चालू हो चुका है, जिसमें चार 250kW DC सुपरचार्जर और चार 11kW AC डेस्टिनेशन चार्जर लगे हैं। यह भारत में Tesla के आठ नियोजित सुपरचार्जर स्थलों में पहला है।