Tesla Model Y सिर्फ ₹19,990 महीने में? ₹6 लाख डाउन पेमेंट पर कंपनी का बड़ा ऑफर, लेकिन समझ लें EMI का खेल

इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए Tesla ने भारत में खास ऑफर पेश किया है। कंपनी ने 23 से 25 अक्टूबर तक 'Switch and Save Carnival' शुरू किया है। इसके तहत Tesla Model Y की प्रभावी मासिक लागत ₹19,990 बताई जा रही है। हालांकि, यह कार की वास्तविक EMI नहीं है। आइए समझते हैं पूरा हिसाब।

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₹19,990 महीने में कैसे मिलेगी Tesla?

कंपनी के मुताबिक, Tesla Model Y खरीदने के लिए ग्राहकों को ₹6 लाख का डाउन पेमेंट करना होगा। इसके बाद शुरुआती मासिक EMI ₹39,990 होगी।

Tesla का दावा है कि पेट्रोल या डीजल कार के मुकाबले इलेक्ट्रिक कार चलाने पर ईंधन और मेंटेनेंस में करीब ₹20,000 महीने की बचत हो सकती है।

इस अनुमानित बचत को EMI से घटाने पर प्रभावी मासिक लागत ₹19,990 रह जाती है।

यानी ग्राहक को हर महीने ₹39,990 की शुरुआती EMI चुकानी होगी, जबकि ₹19,990 कंपनी की अनुमानित बचत के आधार पर निकाली गई प्रभावी लागत है।

कैसे मिलेगी ₹20,000 की बचत?

Tesla के मुताबिक, Model Y में पेट्रोल कार की तरह इंजन ऑयल बदलने, स्पार्क प्लग और मल्टी-स्पीड ट्रांसमिशन की सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती।

इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक भी मिलती है, जिससे ब्रेक पैड का घिसाव कम हो सकता है।

हालांकि, वास्तविक बचत कार के इस्तेमाल, बिजली की कीमत, पेट्रोल के खर्च और मेंटेनेंस पर निर्भर करेगी।

तीन दिन के कार्निवल में क्या मिलेगा?

Tesla का Switch and Save Carnival 23 से 25 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। इस दौरान ग्राहक Tesla Experience Centers पर Model Y और छह सीटों वाली Model Y L की तुलना कर सकेंगे।

कंपनी मौके पर पुरानी कार के एक्सचेंज ऑफर और बैंकिंग पार्टनर्स के जरिए फाइनेंस की सुविधा दे रही है। कार्निवल के दौरान खरीदी गई हर कार के साथ मुफ्त Tesla Wall Connector भी मिलेगा।

ऑफर लेने से पहले समझ लें शर्तें

कंपनी के मुताबिक, ₹39,990 की शुरुआती EMI का अनुमान सात साल की लोन अवधि, 8.5 फीसदी सालाना ब्याज दर और स्टेप-अप EMI प्लान पर आधारित है।

फाइनेंस की मंजूरी और वास्तविक EMI बैंक की शर्तों पर निर्भर करेगी।

ग्राहक Tesla की आधिकारिक वेबसाइट पर टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं। कंपनी ने नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई शहरों में अपने केंद्रों की जानकारी दी है।

ध्यान देने वाली बात: ₹19,990 कोई तय EMI या कार की कीमत नहीं है। यह Tesla की ओर से अनुमानित ईंधन और मेंटेनेंस बचत घटाने के बाद बताई गई मासिक लागत है।