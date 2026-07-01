इलेक्ट्रिक कार बाजार में Tata और Mahindra का जलवा! जून में बिक्री में जबरदस्त उछाल, जानें अन्य कंपनियों का हाल

India electric car sales: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जून महीने में मजबूत रही। देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार कंपनियां जैसे कि Tata Motors Passenger Vehicles और Mahindra & Mahindra ने जून में अपनी इलेक्ट्रिक कार बिक्री को पिछले साल के मुकाबले दोगुने से ज्यादा बढ़ाया है। VAHAN रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक, Tata Motors और Mahindra दोनों की EV बिक्री में बड़ी तेजी देखने को मिली।

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Tata Motors की EV बिक्री 125 प्रतिशत बढ़ी

Tata Motors Passenger Vehicles की इलेक्ट्रिक कार बिक्री जून में सालाना आधार पर 125 प्रतिशत बढ़कर 12,023 यूनिट्स पर पहुंच गई। पिछले साल जून में कंपनी ने 5,355 इलेक्ट्रिक कारें बेची थीं। इस मजबूत प्रदर्शन के साथ Tata Motors भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनी रही।

Tata Motors के पास इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी रेंज है। कंपनी के EV पोर्टफोलियो में Tiago EV, Punch EV, Tigor EV, Nexon EV, Curvv EV, Harrier EV और नई लॉन्च Sierra EV शामिल हैं।

Mahindra की इलेक्ट्रिक SUV बिक्री भी तेज

Mahindra & Mahindra की इलेक्ट्रिक SUV बिक्री भी जून में तेजी से बढ़ी। कंपनी की बिक्री सालाना आधार पर 135 प्रतिशत बढ़कर 7,645 यूनिट्स पर पहुंच गई। इस बढ़त से Mahindra ने JSW MG Motor India पर अपनी बढ़त और मजबूत की।



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JSW MG Motor India जून में वॉल्यूम के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी रही। कंपनी की EV बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 5,785 यूनिट्स रही।

Maruti, VinFast और BYD की स्थिति

Maruti Suzuki India Ltd EV रजिस्ट्रेशन के मामले में चौथे नंबर पर रही। जून में कंपनी के 1,896 EV रजिस्ट्रेशन हुए।इसके बाद Vietnam की VinFast रही, जिसने 1,394 EV रजिस्ट्रेशन दर्ज किए। Chinese EV कंपनी BYD छठे नंबर पर रही, जिसके 860 EV रजिस्ट्रेशन हुए।

BMW ने Hyundai और Kia को पीछे छोड़ा

जून में BMW Group India ने Hyundai और Kia जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए सातवां स्थान हासिल किया। BMW ने जून में 486 EV बेचीं। वहीं Kia ने 446 EV बेचीं और Hyundai के 347 EV रजिस्ट्रेशन हुए।

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Mercedes-Benz India ने जून में 234 EV रजिस्ट्रेशन दर्ज किए।

Tesla की बिक्री कम रही

Elon Musk की Tesla ने भारत में Mumbai और Delhi के अलावा Bengaluru और Hyderabad में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। इसके बावजूद जून में Tesla सिर्फ 35 EV बेच पाई।

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Tata Motors ने बुकिंग में तेजी बताई

Tata Motors Passenger Vehicles के MD और CEO Shailesh Chandra ने Sierra EV के लॉन्च पर कहा कि West Asia की स्थिति ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि EV अब सिर्फ शुरुआती खरीदारों तक सीमित नहीं रह गई है। ग्राहक भी अब EV की तरफ बढ़ रहे हैं। कंपनी के मुताबिक, EV बुकिंग एक साल पहले के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा हो गई है।

