18 अगस्त को लॉन्च होगी नई Skoda Slavia Facelift, नए फीचर्स और 8-स्पीड ऑटोमैटिक की उम्मीद

Skoda अपनी अपडेटेड Slavia को 18 अगस्त को भारत में लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने लॉन्च से पहले कार का टीजर भी जारी किया है, जिसमें इसे “Shape of Time” नाम दिया गया है। यह Slavia का मिड-लाइफ अपडेट होगा, इसलिए इसमें बड़े मैकेनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, डिजाइन, फीचर्स और गियरबॉक्स में कुछ अहम बदलाव मिल सकते हैं।

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नई Slavia का मुकाबला पहले की तरह Volkswagen Virtus, Hyundai Verna और Honda City से रहेगा। यह अपडेट पहली जनरेशन की Slavia के लिए आखिरी बड़ा अपडेट भी हो सकता है। नई जनरेशन की Slavia के 2027 के दूसरे हिस्से में आने की उम्मीद है।

नई Slavia में आगे और पीछे के डिजाइन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान देखी गई कारों के आधार पर इसमें नए डिजाइन की LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स मिलने की उम्मीद है।

इसके फ्रंट ग्रिल में भी बदलाव हो सकता है। इसमें LED लाइट बार दिया जा सकता है, जिसका डिजाइन हाल ही में अपडेट हुई Kushaq से मिलता-जुलता हो सकता है।

नई Kushaq से क्या अलग होगा?

नई Kushaq में पैनोरमिक सनरूफ जैसे कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं। लेकिन नई Slavia में पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद नहीं है। Slavia में मौजूदा इलेक्ट्रिक सनरूफ को ही आगे जारी रखा जा सकता है।

वहीं, Slavia का बड़ा फायदा इसका सेडान डिजाइन और लंबा बूट स्पेस है, जो Kushaq जैसी SUV में नहीं मिलता। Slavia में लो-स्लंग ड्राइविंग पोजिशन भी मिलती है, जबकि Kushaq में ज्यादा ऊंची SUV जैसी सीटिंग पोजिशन है।

दूसरी तरफ, Kushaq का बड़ा फायदा इसका SUV डिजाइन, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और पैनोरमिक सनरूफ है। यानी दोनों कारों में फीचर्स और इस्तेमाल के हिसाब से अलग-अलग फायदे हैं।

केबिन में नए फीचर्स मिलने की उम्मीद

नई Slavia के अंदर मौजूदा लेआउट को ही रखा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है। इसमें बड़ी टचस्क्रीन, नया वर्चुअल कॉकपिट और रियर सीट मसाजर मिल सकता है।

इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी जारी रहने या अपडेट होने की उम्मीद है।

हालांकि, 360 डिग्री कैमरा और Level 2 ADAS नई Slavia फेसलिफ्ट में मिलने की उम्मीद नहीं है। ये फीचर्स अगली जनरेशन की Slavia में दिए जाने की संभावना है।

1.0 लीटर इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक

Slavia में इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 1.0 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रह सकते हैं।

1.0 लीटर इंजन करीब 118bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क देता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव गियरबॉक्स का हो सकता है। मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह इसमें नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है।

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वहीं, 1.5 लीटर TSI इंजन करीब 148bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है। यह इंजन 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ जारी रह सकता है। मैनुअल और ऑटोमैटिक विकल्प भी लाइनअप का हिस्सा बने रह सकते हैं।

18 अगस्त को तस्वीर साफ होगी

Skoda 18 अगस्त को Slavia facelift को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगी। अभी डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी ज्यादातर जानकारी टेस्ट कारों और रिपोर्ट्स के आधार पर सामने आई है, इसलिए फीचर्स, वेरिएंट और कीमत की सही जानकारी लॉन्च के समय ही साफ होगी।

नई Slavia में बड़े बदलाव की जगह डिजाइन, फीचर्स और 1.0 लीटर इंजन के नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। वहीं, 360 डिग्री कैमरा और Level 2 ADAS जैसे बड़े फीचर्स के लिए ग्राहकों को अगली जनरेशन Slavia का इंतजार करना पड़ सकता है।