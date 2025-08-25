scorecardresearch
Skoda India दे रही है पुरानी कार बदलने का सुनहरा मौका! एक्सचेंज कार्निवल में मिल रहा ये बेनिफिट और ऑफर्स

यह कार्निवल 23-24 अगस्त को बेंगलुरु से शुरू हो चुका है और अब यह मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में आयोजित होगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 25, 2025 17:53 IST

Skoda India Exchange Carnival : स्कोडा ऑटो इंडिया ने देशभर में एक खास एक्सचेंज कार्निवल शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें ग्राहक अपनी पुरानी कार को स्कोडा की नई कार से एक्सचेंज कर सकते हैं। इस दौरान ग्राहकों को आकर्षक एक्सचेंज बेनिफिट्स, फ्री व्हीकल वैल्यूएशन और स्पॉट बुकिंग ऑफर्स जैसे फायदे दिए जाएंगे।

स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि एक्सचेंज कार्निवल हमारी कस्टमर-फर्स्ट फिलॉसफी और प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मजबूत डीलर नेटवर्क और बड़े स्तर पर कार्यक्रमों के जरिए हम ग्राहकों को स्कोडा परिवार से जुड़ने का सुविधाजनक और आकर्षक अवसर प्रदान कर रहे हैं। यह पहल हमारे अवार्ड-विनिंग पोर्टफोलियो के साथ ही स्कोडा की वैल्यू, भरोसे और सर्विस एक्सीलेंस को भी मज़बूत करती है।

फिलहाल स्कोडा भारत में 176 शहरों में 305 कस्टमर टचपॉइंट्स के माध्यम से काम कर रही है। इसके पोर्टफोलियो में Kylaq, Slavia, Kushaq और Kodiaq जैसे मॉडल शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि एक्सचेंज कार्निवल जैसे कार्यक्रम उसकी पहुंच और ग्राहक जुड़ाव को और मजबूत करेंगे, जिससे भारत में उसकी ग्रोथ मोमेंटम को सहारा मिलेगा।

ग्लोबल स्तर पर स्कोडा ने 2024 में 9.26 लाख से अधिक वाहन डिलीवर किए थे। कंपनी अपनी Next Level Skoda Strategy पर काम कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक (BEV), हाइब्रिड और ICE वाहनों के साथ भारत, वियतनाम और ASEAN जैसे प्रमुख बाजारों में विस्तार पर फोकस है।

