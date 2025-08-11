Royal Enfield Hunter 350 का नया Graphite Grey कलर वेरिएंट लॉन्च! चेक करें प्राइस

scorecardresearch
NewsऑटोRoyal Enfield Hunter 350 का नया Graphite Grey कलर वेरिएंट लॉन्च! चेक करें प्राइस

इस नए कलर के साथ हंटर 350 अब कुल सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। बुकिंग कंपनी के डीलरशिप, Royal Enfield ऐप और आधिकारिक वेबसाइट पर खुल चुकी है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 11, 2025 16:12 IST
Royal Enfield Hunter 350
Royal Enfield Hunter 350 : रॉयल एनफील्ड ने अपने लोकप्रिय रोडस्टर Hunter 350 की रेंज में नया Graphite Grey वेरिएंट जोड़ा है, जिसकी कीमत ₹1,76,750 (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस नए कलर के साथ हंटर 350 अब कुल सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

मिड-वैरीअंट में अब Graphite Grey, Rio White और Dapper Grey शामिल हैं। बुकिंग कंपनी के डीलरशिप, Royal Enfield ऐप और आधिकारिक वेबसाइट पर खुल चुकी है।

सम्बंधित ख़बरें

डिजाइन और स्टाइलिंग

अर्बन स्ट्रीट कल्चर से प्रेरित Graphite Grey फिनिश में मैट बॉडी पेंट और नीयॉन येलो एक्सेंट हैं, जो ग्रैफिटी आर्ट की झलक देते हैं। यह स्टाइल हंटर 350 के मिनिमल लेकिन बोल्ड डिजाइन को और निखारता है, खासकर उन राइडर्स के लिए जो सटल लुक के साथ कॉन्फिडेंट अपील चाहते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

2025 हंटर 350 में पहले की तरह 349cc J-सीरीज इंजन है, जो 20.2bhp (6,100rpm) और 27Nm टॉर्क (4,000rpm) देता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और ट्विन डाउनट्यूब स्पाइन फ्रेम दिया गया है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग

फ्रंट में 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स (6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड) हैं। ब्रेकिंग के लिए 300mm फ्रंट डिस्क (ट्विन-पिस्टन कैलिपर) और 270mm रियर डिस्क (सिंगल-पिस्टन कैलिपर) के साथ डुअल-चैनल ABS मिलता है।

आकार और क्षमता

बाइक की लंबाई 2,055mm, चौड़ाई 810mm, ऊंचाई 1,070mm, सीट हाइट 790mm, व्हीलबेस 1,370mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 160mm है। वजन 181kg और फ्यूल टैंक 13 लीटर का है।

फीचर्स और अपडेट्स

हंटर 350 में LED हेडलैम्प, LED टेललाइट, LED इंडिकेटर्स, दिगी-एनालॉग क्लस्टर, ट्रिपर नेविगेशन पॉड, Type-C USB चार्जर, और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इस साल के पहले आए अपडेट में सीट कम्फर्ट, सस्पेंशन और राइडिंग पोज़िशन में सुधार शामिल हैं।

रॉयल एनफील्ड का दावा है कि लॉन्च के बाद से हंटर 350 के दुनिया भर में 5 लाख से अधिक राइडर्स का कम्यूनिटी बन चुका है, जो इसे कंपनी के सबसे तेजी से बढ़ते मॉडलों में शामिल करता है।

Aug 11, 2025