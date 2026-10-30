Royal Enfield Himalayan 750: आ रही कंपनी की सबसे पावरफुल बाइक, टीजर में दिखी पहली झलक

रॉयल एनफील्ड अपनी नई बाइक Himalayan 750 को लेकर चर्चा में है। कंपनी ने इस अपकमिंग बाइक का टीजर जारी किया है, जिसमें इसे पहाड़ों, जंगलों और मुश्किल रास्तों पर चलते हुए दिखाया गया है। यह रॉयल एनफील्ड की पहली 750cc इंजन वाली बाइक होगी। कंपनी इसे अगले महीने होने वाले EICMA मोटर शो में पेश कर सकती है। आइए जानते हैं कि इस नई बाइक में क्या खास मिलने वाला है।

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750cc इंजन के साथ मिलेगी ज्यादा पावर

Royal Enfield Himalayan 750 कंपनी की अब तक की सबसे बड़े इंजन वाली बाइक होगी। इसके जरिए कंपनी एक नए सेगमेंट में कदम रखने जा रही है।

इसमें 750cc का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा, जिसे कंपनी के मौजूदा 650cc ट्विन प्लेटफॉर्म के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है।

हालांकि, कंपनी ने अभी इंजन की पावर और परफॉर्मेंस के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इंजन करीब 55 से 60 BHP की पावर दे सकता है।

सस्पेंशन में क्या होगा खास?

नई Himalayan 750 को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। इन टेस्टिंग मॉडल्स से बाइक के कुछ फीचर्स का अंदाजा मिला है।

इसमें आगे Showa USD Forks और पीछे Monoshock Suspension मिल सकता है। साथ ही Frame Mounted Preload Adjuster भी दिया जा सकता है।

इस सेटअप से संकेत मिलता है कि कंपनी बाइक में आरामदायक राइडिंग और सामान ले जाने की क्षमता के बीच अच्छा बैलेंस रखना चाहती है।

व्हील्स और ब्रेकिंग सिस्टम में बदलाव

Himalayan 750 में 19 इंच का फ्रंट व्हील और 17 इंच का रियर व्हील मिलने की उम्मीद है।

ब्रेकिंग के लिए बाइक में आगे Twin Disc Brakes और पीछे Single Disc Brake दिया जा सकता है।

कुछ Spy Shots में बाइक पर 'M' बटन भी नजर आया है। Himalayan 450 में इसी तरह का बटन ABS को एक्टिवेट या डिएक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि, कुछ दूसरी बाइक्स में इसका इस्तेमाल Riding Modes बदलने के लिए भी किया जाता है।

डिजाइन में दिखेगा नया अंदाज

डिजाइन की बात करें तो नई Himalayan 750 में लंबी Windscreen, Upright Riding Position, बड़ा और मस्कुलर Fuel Tank और Round Headlamp मिलने की उम्मीद है।

कंपनी के जारी किए गए टीजर में बाइक का नया कलर भी दिखाई दिया है। हालांकि, इसके डिजाइन और फीचर्स की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

कब पेश होगी नई Himalayan 750?

रॉयल एनफील्ड अपनी Himalayan 750 को अगले महीने होने वाले EICMA मोटर शो में पेश कर सकती है।

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यह दुनिया के सबसे बड़े टू-व्हीलर मोटर शो में से एक है। फिलहाल कंपनी ने बाइक की लॉन्चिंग तारीख और कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।