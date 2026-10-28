Royal Enfield की नई Himalayan 750 मचाएगी धमाल? दमदार इंजन से लेकर Cruise Control तक, जानें क्या होगा खास

Royal Enfield अपनी नई एडवेंचर बाइक Himalayan 750 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसका नया टीजर जारी किया है, जिससे संकेत मिलता है कि बाइक को नवंबर में इटली के मिलान शहर में होने वाले EICMA 2026 मोटर शो में पेश किया जा सकता है। नई Himalayan 750 में बड़ा इंजन, बेहतर सस्पेंशन और लंबी दूरी के सफर के लिए कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट और कीमत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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डिजाइन में क्या होगा नया?

Himalayan 750 का डिजाइन मौजूदा Himalayan 450 से मिलता-जुलता है, लेकिन इसका आकार ज्यादा बड़ा और मजबूत दिखाई देता है। इसमें बड़ी विंडस्क्रीन, चौड़ा फ्यूल टैंक और आगे की तरफ नया डिजाइन दिया गया है।

लद्दाख में दिखाई गई बाइक में 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर अलॉय व्हील था। हालांकि, टेस्टिंग के दौरान बाइक में अलग तरह के पहिए भी देखे गए हैं। ऐसे में कंपनी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से व्हील के विकल्प दे सकती है।

नई बाइक को खासतौर पर हाईवे पर लंबी यात्रा और खराब रास्तों पर चलाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

कितना दमदार होगा 750cc इंजन?

नई Himalayan 750 में 750cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की उम्मीद है। यह Royal Enfield के मौजूदा 650cc इंजन वाले प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकता है, लेकिन इसमें कई बदलाव किए जाएंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया इंजन करीब 50 से 55 bhp की पावर और 60 से 65 Nm का टॉर्क दे सकता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलने की संभावना है।

हालांकि, कंपनी ने अभी इंजन की पावर और टॉर्क के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं।

मिल सकते हैं कई एडवांस फीचर्स

Himalayan 750 में Himalayan 450 जैसा TFT डिजिटल डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन के साथ Google Maps नेविगेशन की सुविधा मिल सकती है।

इसके अलावा बाइक में Cruise Control, Traction Control और Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) जैसे फीचर्स भी देखने को मिले हैं। Cruise Control की मदद से लंबी यात्रा के दौरान बिना लगातार एक्सेलरेटर दबाए तय स्पीड बनाए रखना आसान होता है।

बाइक में एडजस्ट होने वाला सस्पेंशन, आगे दो डिस्क ब्रेक और पीछे एक डिस्क ब्रेक दिया गया है। हालांकि, इनमें से कौन से फीचर्स फाइनल मॉडल में मिलेंगे, इसकी पुष्टि लॉन्च के समय होगी।

भारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750?

Royal Enfield Himalayan 750 को नवंबर 2026 में EICMA मोटर शो में पेश किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद भारत में इसे नवंबर के आखिर में होने वाले Motoverse 2026 या साल 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है।

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नई बाइक को Himalayan 450 से ऊपर रखा जाएगा। इसमें ज्यादा पावर और लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

फिलहाल कंपनी ने इसकी भारतीय कीमत और लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में बाइक की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।