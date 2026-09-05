Royal Enfield Himalayan 440 लॉन्च, ₹2.29 लाख में लौटा पुराना अंदाज; Adventure Riders के लिए बड़ा तोहफा

Royal Enfield ने अपनी लोकप्रिय Adventure बाइक Himalayan का नया वर्जन Himalayan 440 भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹2.29 लाख रखी गई है। कंपनी ने इसे लद्दाख में आयोजित पहले Himalayan Basecamp इवेंट में पेश किया। यह बाइक Himalayan नाम के 10 साल पूरे होने के मौके पर लाई गई है।

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नई Himalayan 440 को मौजूदा Himalayan 450 के मुकाबले ज्यादा आसान और किफायती Adventure बाइक के तौर पर पेश किया गया है। इसमें पुराने Himalayan 411 वाला रफ और राइडिंग-फ्रेंडली अंदाज बरकरार रखा गया है, लेकिन इंजन, गियरबॉक्स और ब्रेकिंग सिस्टम में कई बदलाव किए गए हैं।

पुराने लुक के साथ नए बदलाव

डिजाइन के मामले में Himalayan 440 काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी दिखती है। इसमें वही मजबूत Adventure बाइक वाला डिजाइन, सीधी राइडिंग पोजीशन और लंबी दूरी के सफर के लिए आरामदायक सेटअप मिलता है।

बाइक में 800mm सीट हाइट दी गई है, जिससे अलग-अलग हाइट वाले राइडर्स के लिए इसे संभालना आसान हो सकता है। इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए मददगार होगा।

कंपनी ने इसमें टूरिंग के लिए सामान रखने की क्षमता भी बढ़ाई है, जिससे राइडर्स इसमें अतिरिक्त लगेज आसानी से जोड़ सकते हैं।

नया इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स

Himalayan 440 का सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में है। इसमें नया 443cc सिंगल-सिलेंडर लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन दिया गया है।

यह इंजन 6,250rpm पर 25.4bhp की पावर और 4,000rpm पर 34Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Royal Enfield का कहना है कि नए इंजन में Noise Vibration और Harshness यानी NVH को भी बेहतर किया गया है।

इंजन के साथ नया 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इसका उद्देश्य कम स्पीड पर बेहतर कंट्रोल और हाईवे पर आरामदायक राइडिंग देना है।

फीचर्स और ऑफ-रोड क्षमता

Himalayan 440 में नया LED हेडलैंप, डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Tripper Navigation और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

बाइक में 41mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर मोनोशॉक मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल 200mm और रियर 180mm है। इसमें आगे 21-इंच और पीछे 17-इंच स्पोक व्हील दिए गए हैं।

220mm ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ बाइक को खराब रास्तों, कीचड़ और मुश्किल इलाकों में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है।

कीमत, रंग और सेफ्टी

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ब्रेकिंग के लिए इसमें 300mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क मिलती है। बाइक में डुअल चैनल ABS दिया गया है, जिसे ऑफ-रोड राइडिंग के लिए स्विच किया जा सकता है।

Touring के लिए मिलेंगे कई Accessories

Royal Enfield ने Himalayan 440 को लंबी दूरी की यात्राओं और Adventure Riding को ध्यान में रखते हुए कई Accessories के साथ तैयार किया है। कंपनी इसके साथ Hard Panniers, Top Box, Touring Seats, Adventure Handguards और Engine Guards जैसे विकल्प देगी।

राइडर्स अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक को कस्टमाइज कर सकेंगे। Engine Guards को Sliders के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे ऑफ-रोड राइडिंग के दौरान बाइक को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी।

इसके अलावा Top Box और Panniers की मदद से लंबे सफर के दौरान ज्यादा सामान ले जाना आसान होगा। कंपनी ने इसमें Handguards, Touring Seats और Tapered Mirrors जैसे Functional Accessories भी दिए हैं, जिससे Himalayan 440 को अलग-अलग तरह की Riding जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सकेगा।

Royal Enfield Himalayan 440 तीन रंगों में उपलब्ध होगी:

Sela Black

Mustang Brown

Nelong White

इसकी कीमत ₹2.29 लाख (एक्स-शोरूम) है। बुकिंग 4 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। कंपनी इसके साथ 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस पैकेज भी दे रही है।