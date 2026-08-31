Himalayan 440 की लॉन्च डेट आई सामने, Royal Enfield की नई एडवेंचर बाइक में मिल सकता है 443cc इंजन

Royal Enfield अपनी एडवेंचर मोटरसाइकिल रेंज को बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी नई Himalayan 440 को 4 सितंबर 2026 को लॉन्च कर सकती है। यह बाइक Himalayan 450 के नीचे पोजिशन की जा सकती है और उन राइडर्स के लिए लाई जा सकती है जो लंबी दूरी की राइडिंग के लिए एक मजबूत लेकिन ज्यादा आसान और सिंपल एडवेंचर बाइक चाहते हैं।

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Ladakh में हो सकती है लॉन्च



नई Himalayan 440 का लॉन्च Royal Enfield के सालाना Himalayan Base Camp इवेंट के आसपास Ladakh में होने की उम्मीद है। यह जगह बाइक के नाम और इसकी माउंटेन टूरिंग पहचान के हिसाब से भी खास मानी जा रही है। साल 2026 में ओरिजिनल Himalayan को भारत में लॉन्च हुए 10 साल भी पूरे हो रहे हैं।

Image Credit : Aaj Tak

Himalayan 411 की याद दिलाएगी नई बाइक



Himalayan 440 को बंद हो चुकी Himalayan 411 का स्पिरिचुअल सक्सेसर माना जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें पुरानी Himalayan जैसी सिंपल और आसान राइडिंग का फोकस रहेगा लेकिन पावरट्रेन ज्यादा नया होगा।

Himalayan 450 में लिक्विड-कूल्ड इंजन, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, TFT इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स मिलते हैं। इसके मुकाबले Himalayan 440 में मैकेनिकल सिंप्लिसिटी और किफायती कीमत पर ज्यादा जोर रहने की उम्मीद है।

Scram 440 से मिल सकता है प्लेटफॉर्म



नई बाइक Scram 440 के प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है लेकिन इसमें एडवेंचर टूरिंग के हिसाब से कई बदलाव किए जा सकते हैं। इनमें बदली हुई राइडिंग पोजिशन, बेहतर विंड प्रोटेक्शन, ज्यादा ट्रैवल वाला सस्पेंशन और टूरिंग के लिए ज्यादा आरामदायक एर्गोनॉमिक्स शामिल हो सकते हैं।

मिलेगा 443cc का इंजन



Himalayan 440 में Royal Enfield का 443cc एयर और ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर LS440 इंजन मिलने की उम्मीद है। यही इंजन फिलहाल Scram 440 में इस्तेमाल होता है।

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Scram 440 में यह इंजन 25.4 bhp की पावर और 34 Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। Himalayan 440 के लिए इंजन की ट्यूनिंग और कैलिब्रेशन में कुछ बदलाव हो सकते हैं हालांकि बड़े मैकेनिकल बदलाव की संभावना कम है।

कितनी हो सकती है कीमत?



Royal Enfield के लाइनअप में Himalayan 440 को Scram 440 और Himalayan 450 के बीच रखा जा सकता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.20 लाख रुपये से 2.50 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।

इस पोजिशनिंग के साथ बाइक उन ग्राहकों को टारगेट कर सकती है जो Himalayan 450 की तुलना में ज्यादा सिंपल, आसानी से मेंटेन होने वाली और लंबी दूरी की टूरिंग के लिए तैयार एडवेंचर मोटरसाइकिल चाहते हैं।

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क्यों खास हो सकती है Himalayan 440?



2016 में लॉन्च हुई ओरिजिनल Himalayan ने भारत में एडवेंचर मोटरसाइकिल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में Himalayan 450 ने ज्यादा पावर और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इस नाम को प्रीमियम सेगमेंट की ओर बढ़ाया।

नई Himalayan 440 इन दोनों जनरेशन के बीच का गैप भर सकती है और पुरानी Himalayan की सिंपल एडवेंचर टूरिंग वाली पहचान को नए 440cc प्लेटफॉर्म के साथ वापस ला सकती है।